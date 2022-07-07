Кияни зможуть вирішити комунальні питання онлайн: як це зробити

Що кияни зможуть зробити

Можна буде дистанційно надати заяви та документи. Також у новому сервісі кияни зможуть дистанційно подати документи щодо повірки чи заміни лічильників.

Окрім того, можна буде повідомити про нового власника квартири, підготувати договори на житлово-комунальні послуги, запросити дублікат рахунку-повідомлення та звернутися за допомогою в оформленні заявки на перерахунку за показниками лічильників

"Кияни все частіше віддають перевагу дистанційному способу вирішення житлово-комунальних питань - через наявні канали обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Щоб знайти фахівця ЦКС у Telegram, треба в пошуковій стрічці додатка ввести відповідну назву районного сервісного центру або перейти за посиланням: