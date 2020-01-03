ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киевляне в шоке: возле метро творится апокалипсис (жуткие фото)

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 18:40
Киевляне в шоке: возле метро творится апокалипсис (жуткие фото)
Возле киевского метро произошло ЧП (фото: РБК-Украина)

Возле станции метро "Харьковская" в Киеве обнаружено множество грызунов

Возле станции метро "Харьковская" в Киеве люди заметили огромное количество крыс. Интересно, что грызуны бегают по лестницам подземного перехода и абсолютно не боятся проходящих пассажиров подземки. Об этом сообщает "Сегодня".

Киевляне в шоке: возле метро творится апокалипсис (жуткие фото)

Крысы возле метро "Харьковская не боятся людей (фото: segodnya.ua)

Горожане сообщают, что крысы появились тут из-за того, что возле метро не убирают отходы и постоянно намусорено.

"Вчера вечером на тротуаре рядом со входом в подземный переход к станции метро "Харьковская" я заметила целую стаю крыс разных размеров, которые бегали по тротуару, видимо в поисках еды. Здесь много разбросанного мусора. Рядом располагается стихийный рынок. Отходы тут практически не убирают, чем способствуют размножению крыс. Они абсолютно не боятся людей. В этом месте останавливаются автобусы, которые везут пассажиров в аэропорт "Борисполь". Грызуны свободно бегают по тротуару, а потом убегают в сторону забора, за которым стройка", – рассказала киевлянка Лана Куницына.

Киевляне в шоке: возле метро творится апокалипсис (жуткие фото)

Крысы возле метро "Харьковская не боятся людей (фото: segodnya.ua)

Люди просто в шоке от количества грызунов, которых никто не истребляет. Они спокойно перемещаются даже между людей.

В Госпродпотребслужбе Киева сообщили, что проводить дератизацию грызунов – ответственность исключительно балансодержателя территории.

"Проведение дератизации – это зона ответственности исключительно местных органов власти. Своевременное выполнение работ по дератизации полностью лежит на балансодержателе конкретной территории. Если засилье крыс замечено возле станции метро "Харьковская", мы можем организовать проверку субъекта хозяйственной деятельности", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

Новогодняя ночь 2020: как разных городах будет работать общественный транспорт В метро Киева произошло ЧП на эскалаторе: не успела вовремя встать
Новости Украины метро
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь