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Появились жуткие фото из метро Киева: творится апокалипсис

STYLERЖизнь    19.12.2019 - 22:31
Появились жуткие фото из метро Киева: творится апокалипсис
В метро Киева произошла сильная давка (фото: РБК-Украина)

В киевском метрополитене была очень сильная давка

В метро Киева вечером в четверг, 19 декабря, была страшная давка, при чем начиналось это столпотворение еще у входа в подземку. В сеть выложили снимок толпы, которая пытается добраться домой в час пик.

Фото, сделанное на метро Вокзальная, опубликовал пресс-секретарь Министра обороны Алексей Гордеев. В комментариях пользователи пишут, что подобный апокалипсис творился в этот день и на других станциях метро.

"М. Вокзальная. "Мы развиваем традиции недружественности к людям", - подписан снимок.

Появились жуткие фото из метро Киева: творится апокалипсис

В метро Киева давка на Вокзальной (фото: facebook.com/alexey.gordyeyev)

В комментариях пользователи сети иронизируют над ситуацией в Киевском метрополитене.

  • В тесноте и обиде.
  • Меня всегда веселили эти двери на входе-выходе.
  • Сьогодні це не лише на Вокзальній.

Появились жуткие фото из метро Киева: творится апокалипсис

Пользователи Facebook показывают снимки, сделанные днем ранее на станции Майдан Незалежности.

Появились жуткие фото из метро Киева: творится апокалипсис

В метро Киева сильная давка на Майдане (фото: facebook.com/alexey.gordyeyev)

По всей видимости, подобные ситуации случаются из-за частого минирования метрополитена. К примеру, 19 декабря, была закрыта одна из центральных станций.

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