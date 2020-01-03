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Кияни в шоці: біля метро твориться апокаліпсис (моторошні фото)

STYLERЖиття    03.01.2020 - 18:40
Кияни в шоці: біля метро твориться апокаліпсис (моторошні фото)
Біля київського метро сталася НП (фото: РБК-Україна)

Біля станції метро "Харківська" у Києві виявлено безліч гризунів

Біля станції метро "Харківська" у Києві люди помітили величезну кількість щурів. Цікаво, що гризуни бігають по сходах підземного переходу і абсолютно не бояться проходчих пасажирів підземки. Про це повідомляє "Сегодня".

Кияни в шоці: біля метро твориться апокаліпсис (моторошні фото)

Щури біля метро "Харківська не бояться людей (фото: segodnya.ua)

Городяни повідомляють, що щури з'явилися тут через те, що біля метро не прибирають відходи і постійно насмічено.

"Вчора ввечері на тротуарі поруч із входом у підземний перехід до станції метро "Харківська" я помітила цілу зграю щурів різних розмірів, які бігали по тротуару, мабуть в пошуках їжі. Тут багато розкиданого сміття. Поруч розташовується стихійний ринок. Відходи тут практично не прибирають, чим сприяють розмноженню щурів. Вони абсолютно не бояться людей. У цьому місці зупиняються автобуси, які везуть пасажирів в аеропорт "Бориспіль". Гризуни вільно бігають по тротуару, а потім тікають у бік паркану, за яким будівництво", – розповіла киянка Лана Куніцина.

Кияни в шоці: біля метро твориться апокаліпсис (моторошні фото)

Щури біля метро "Харківська не бояться людей (фото: segodnya.ua)

Люди просто в шоці від кількості гризунів, яких ніхто не нищить. Вони спокійно переміщуються навіть між людей.

У Госпродпотребслужбі Києва повідомили, що проводити дератизацію гризунів – відповідальність виключно балансоутримувача території.

"Проведення дератизації – це зона відповідальності виключно місцевих органів влади. Своєчасне виконання робіт по дератизації повністю лежить на балансоутримувача конкретної території. Якщо засилля щурів відмічено біля станції метро "Харківська", ми можемо організувати перевірку суб'єкта господарської діяльності", - повідомили в Госпродпотребслужбі.

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