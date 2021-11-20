Киевляне из-за холодных батарей перекрыли дорогу: митингующая бросалась под колеса

В Киеве жители Соломенского района вышли на митинг из-за отсутствия отопления в квартирах, и перекрыли дорога, заблокировав движение транспорта. Одна из возмущенных женщин, участниц пикета, бросалась под колеса авто.
Об этом 20 ноября передает "Киев Оперативный" в Telegram-канале.
Проезд для авто из-за проведения митинга был закрыт на Воздухофлотском проспекте.
Также сообщается, что не обошлось без конфликтных ситуаций между участниками акции и водителями, которые пытались проехать мимо.
В Киеве в Соломенском районе люди бастовали из-за отсутствия отопления 20 ноября и перекрывали дорогу (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Так, четыре женщины перекрыли переход в районе Севастопольской площади, бастуя из-за холодных батарей, и одна из них "бросалась под колеса и кричала, чтобы ехали прямо на нее".
"После начала съемки на телефон самоликвидировалась", - говорится в публикации.
В сети опубликовали видео с места инцидента. На кадрах видно, что женщина-водитель настойчиво уговаривает митингующую отойти от машины, но та игнорирует и остается прямо перед авто, не давая проехать дальше.
В каком именно доме отсутствует отопление - не уточняется.
Видео: в Киеве митингующие перекрывали дорогу из-за холодных батарей 20 ноября
Пользователи сети активно обсуждают ситуацию, и высказываются о подобных мерах "борьбы" с отсутствием отопления.
Ранее сообщалось, что в конце октября в Киеве перевозчики заблокировали дорогу и требовали отменить проверки COVID-сертификатов.
Напомним также, недавно премьер Денис Шмыгаль рассказал, будут ли расти тарифы на отопление, газ и электроэнергию.