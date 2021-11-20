Кияни через холодні батареї перекрили дорогу: мітингувальниця кидалася під колеса

Проїзд для авто через проведення мітингу був закритий на Повітрофлотському проспекті.

Також повідомляється, що не обійшлося без конфліктних ситуацій між учасниками акції та водіями, які намагалися проїхати повз.

У Києві в Солом'янському районі люди страйкували через відсутність опалення 20 листопада і перекривали дорогу (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Так, чотири жінки перекрили перехід в районі Севастопольської площі, страйкуючи через холодні батареї, і одна з них "кидалася під колеса і кричала, щоб їхали прямо на неї".

"Після початку зйомки на телефон самоліквідувалася", - йдеться в публікації.

У мережі опублікували відео з місця інциденту. На кадрах видно, що жінка-водій наполегливо вмовляє мітингуючу відійти від машини, але та ігнорує і залишається прямо перед авто, не даючи проїхати далі.

В якому саме будинку відсутнє опалення - не уточнюється.

Відео: у Києві мітингувальники перекривали дорогу через холодні батареї 20 листопада

Користувачі мережі активно обговорюють ситуацію, і висловлюються про подібні заходи "боротьби" з відсутністю опалення.