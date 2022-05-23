Как киевлянам оплатить коммунальные услуги онлайн: названо шесть удобных способов

Оплатить услуги поставки горячей воды, и тепла киевляне могут онлайн. Местным жителям напомнили об удобных способах оплаты коммунальных услуг.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киевтеплоэнерго".
В частности, в компании поблагодарили тех киевлян, которые во время войны не перестают оплачивать коммунальные счета. Это помогает столице возвращаться к нормальной жизни и поддерживает работу киевского энергокомплекса.
Как можно оплатить коммуналку онлайн:
Также есть возможность заказать электронный счет на сайте ЦКС.
Совсем скоро конец месяца, поэтому клиентам стоит передать показатели квартирных счетчиков горячей воды. Данные приборов учета принимаются с 5-го числа и до последнего дня месяца включительно.
В частности, если в вашей квартире установлен бойлер и вы не пользуетесь централизованным горячим водоснабжением, необходимо также ежемесячно передавать показания счетчика, даже если они не отличаются от предыдущих.
Передать актуальные показатели можно с помощью:
Ранее мы сообщали, кто может получить компенсацию за коммуналку при размещении переселенцев.
Также мы писали, как оплатить коммунальные услуги картой есть поддержка.