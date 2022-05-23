Как киевлянам оплатить коммунальные услуги онлайн: названо шесть удобных способов

В частности, в компании поблагодарили тех киевлян, которые во время войны не перестают оплачивать коммунальные счета. Это помогает столице возвращаться к нормальной жизни и поддерживает работу киевского энергокомплекса.

Как можно оплатить коммуналку онлайн:

️личный кабинет Киевтеплоэнерго;

личный кабинет Центра коммунального сервиса (ЦКС);

мобильное приложение "коммуналка". Нужно скачать программу на App store, или Google Play;

за реквизитами;

с помощью QR-кода на счете-сообщении;

с помощью удобных для вас онлайн платежных систем.

Также есть возможность заказать электронный счет на сайте ЦКС.

Как в Киеве передать показатели счетчика тепла

Совсем скоро конец месяца, поэтому клиентам стоит передать показатели квартирных счетчиков горячей воды. Данные приборов учета принимаются с 5-го числа и до последнего дня месяца включительно.

В частности, если в вашей квартире установлен бойлер и вы не пользуетесь централизованным горячим водоснабжением, необходимо также ежемесячно передавать показания счетчика, даже если они не отличаются от предыдущих.

Передать актуальные показатели можно с помощью: