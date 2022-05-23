Як киянам оплатити комунальні послуги онлайн: названо шість зручних способів

Оплатити послуги постачання гарячої води та тепла кияни можуть онлайн. Місцевим жителям нагадали про зручні способи оплати комунальних послуг.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київтеплоенерго".
Зокрема, у компанії подякували тим киянам, які під час війни не перестають оплачувати комунальні рахунки. Це допомагає столиці повертатися до нормального життя та підтримує роботу київського енергокомплексу.
Як можна оплатити комуналку онлайн:
Також є можливість замовити електронний рахунок на сайті ЦКС.
Зовсім скоро кінець місяця, тому клієнтам варто передати показники квартирних лічильників гарячої води. Дані приладів обліку приймаються з 5-го числа і до останнього дня місяця включно.
Зокрема, якщо у вашій квартирі встановлено бойлер та ви не користуєтесь централізованим гарячим водопостачанням, необхідно також щомісяця передавати показання лічильника, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.
Передати актуальні показники можна за допомогою:
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