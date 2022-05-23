Як киянам оплатити комунальні послуги онлайн: названо шість зручних способів

Зокрема, у компанії подякували тим киянам, які під час війни не перестають оплачувати комунальні рахунки. Це допомагає столиці повертатися до нормального життя та підтримує роботу київського енергокомплексу.

Як можна оплатити комуналку онлайн:

️особистий кабінет Київтеплоенерго;

особистий кабінет Центру комунального сервісу (ЦКС);

мобільний додаток "Комуналка". Потрібно завантажити програму на App store, або Google Play;

за реквізитами;

за допомогою QR-коду на рахунку-повідомленні;

за допомогою зручних для вас онлайн платіжних систем.

Також є можливість замовити електронний рахунок на сайті ЦКС.

Як у Києві передати показники лічильника тепла

Зовсім скоро кінець місяця, тому клієнтам варто передати показники квартирних лічильників гарячої води. Дані приладів обліку приймаються з 5-го числа і до останнього дня місяця включно.

Зокрема, якщо у вашій квартирі встановлено бойлер та ви не користуєтесь централізованим гарячим водопостачанням, необхідно також щомісяця передавати показання лічильника, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.

Передати актуальні показники можна за допомогою: