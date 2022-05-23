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Як киянам оплатити комунальні послуги онлайн: названо шість зручних способів

Як оплатити комуналку онлайн (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Оплатити послуги постачання гарячої води та тепла кияни можуть онлайн. Місцевим жителям нагадали про зручні способи оплати комунальних послуг.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київтеплоенерго".

Зокрема, у компанії подякували тим киянам, які під час війни не перестають оплачувати комунальні рахунки. Це допомагає столиці повертатися до нормального життя та підтримує роботу київського енергокомплексу.

Як можна оплатити комуналку онлайн:

  • ️особистий кабінет Київтеплоенерго;
  • особистий кабінет Центру комунального сервісу (ЦКС);
  • мобільний додаток "Комуналка". Потрібно завантажити програму на App store, або Google Play;
  • за реквізитами;
  • за допомогою QR-коду на рахунку-повідомленні;
  • за допомогою зручних для вас онлайн платіжних систем.

Також є можливість замовити електронний рахунок на сайті ЦКС.

Як у Києві передати показники лічильника тепла

Зовсім скоро кінець місяця, тому клієнтам варто передати показники квартирних лічильників гарячої води. Дані приладів обліку приймаються з 5-го числа і до останнього дня місяця включно.

Зокрема, якщо у вашій квартирі встановлено бойлер та ви не користуєтесь централізованим гарячим водопостачанням, необхідно також щомісяця передавати показання лічильника, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.

Передати актуальні показники можна за допомогою:

Раніше ми повідомляли, хто може отримати компенсацію за комуналку під час розміщення переселенців.

Також ми писали, як оплатити комунальні послуги карткою єПідтримка.

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