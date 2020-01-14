Киевлян ждет новый транспортный коллапс: где будет не проехать

В Киеве перекрыто движение транспорта из-за прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza, который произошел вчера, 13 января, вечером. Также ограничено движение машин на Южном мосту. Об этом сообщает КГГА.

В связи с инцидентом на улице Антоновича изменены маршруты троллейбусов 1, 12, 42-Д, 43, 50 и 20 автобусов, 20-К, 27, 51, 52. Пассажиров и водителей просят планировать свои маршруты с учетом новых изменений:

троллейбусы № 1 курсируют от вул. Маршальская до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 12 - от ст. м. "Васильковская" до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 42-Д - от просп. Отрадный до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 43 - от Кибцентр к Дарницкой пл. без заезда на Лыбедскую пл.;

троллейбусы № 50 - от ул. Милославская до Дарницкой пл.;

автобусы № 20 - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ж/м Корчеватое";

автобусы № 20К: ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ул. Маршальская;

автобусы № 27 - с. Пирогов до Демеевской пл.;

автобусы № 51 - от ст. м. "Красный хутор" до Демеевской пл.;

автобусы № 52 от ул. Закарпатская до Демеевской пл.

Скриншот с Google Maps

Также в столице ограничено движение автотранспорта на Южном мосту с 14 по 19 января. При этом 14-16 января движение частично будет ограничено с 12:00 до 20:00, а с 17 января – с 20:00 до 20:00 19 января.

Работы будут проходить на нескольких участках в направлении станции метро "Выдубичи".

Также сегодня, 14 января, ограничено движение на Северном мосту. Ремонтные работы проходят с 8:00 и до 17:00.

Напомним, что в результате прорыва трубопровода ожоги получили 9 человек. Это посетители Ocean Plaza и пассажиров маршрутки. Кроме того, повреждения получили много автомобилей, которые находились на парковке ТЦ и возле него.

При этом в КГГА отметили, что все пострадавшие от прорыва трубы смогут получить компенсацию. Решение по возмещению ущерба будет рассматриваться по каждому отдельному случаю.

О владельцах транспортных средств также не забудут. Специальная комиссия проверит пострадавшие автомобили и решит какую комиссию кому выплатить.

Ранее сообщалось о том, что во время инцидента в Ocean Plaza люди с криками бежали по горячей воде. Некоторые люди были заблокированы в торговом центре, и они пытались выбить стекла, чтобы вырваться из ловушки.