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Киевлян разозлили дети, которые лазают по крышам: на замечания посылают (фото)

Новина українською → Киев , Четверг 15 апреля 2021 13:05
Киевлян разозлили дети, которые лазают по крышам: на замечания посылают (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве дети лазили по крышам (facebook.com/ПознякиОсокоркиХарківський)
Автор: Styler

В Киеве возле детской площадки по улице Григоренко, 36 дети лазают по крышам и не реагируют на замечания взрослых.

Об этом местные жители сообщили в Facebook-сообществе "ПознякиОсокоркиХарківський".

"Родители, следите за своими детьми! Детскую площадку на Григоренко, 36 уже доламывают, мусор после них убираем каждое утро, выражения такие, что ужас (на замечания посылают и тебя). И не дай Бог кто-то с той крыши упадет!" - написала местная жительница.

В комментариях пользователи не в восторге от воспитания современной молодежи и их поступков.

  • Ну, допосылаются они еще. Один упадет, а потом другим будет наука, естественный отбор, такова жизнь. Один уже вот с крыши вагона на мосту метро упал.
  • Детский максимализм, у нас тоже -+ было. Правда, было больше уважения ко взрослым, если и посылали, то мысленно или тихонько.
  • Не дай Бог кто-то нечаянно толкнет или повернется неудачно...
  • Как воспитали - то и имеем.

Однако, не все поддерживают автора публикации. Есть и те, кто выступает за то, чтобы дети лазили по крышам.

  • Высоту все по-своему чувствуют. Почему бы им не полазить. Благо это не запрещено и даже может быть полезно в будущем этих детей.
  • Слишком стало много у нас запретов, ограничений. Возможно, все это последствия перенаселения Киева, в частности.

Киевлян разозлили дети, которые лазают по крышам: на замечания посылают (фото)Киевлян разозлили дети, которые лазают по крышам: на замечания посылают (фото)Киевлян разозлили дети, которые лазают по крышам: на замечания посылают (фото)Киевлян разозлили дети, которые лазают по крышам: на замечания посылают (фото)Киевлян разозлили дети, которые лазают по крышам: на замечания посылают (фото)Киевлян разозлили дети, которые лазают по крышам: на замечания посылают (фото)Киевлян разозлили дети, которые лазают по крышам: на замечания посылают (фото)

Фото: в Киеве дети лазают по крышам и посылают прохожих (facebook.com/ПознякиОсокоркиХарківський)

Ранее сообщалось, что в Крыму старшеклассники напали на свою сверстницу - девочку крымскотатарской национальности. Дети ее жестоко оскорбляли и применяли физическую силу.

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