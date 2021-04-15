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Киян розлютили діти, які лазять дахами: на зауваження посилають (фото)

Новость на русском → Киів, Четвер 15 квітня 2021 13:05
Киян розлютили діти, які лазять дахами: на зауваження посилають (фото) Колаж РБК-Україна: в Києві діти лазять дахами (facebook.com/ПознякиОсокоркиХарківський)
Автор: Styler

У Києві на дитячому майданчику на вулиці Григоренка, 36 діти лазять по дахах та не реагують на зауваження дорослих.

Про це місцеві жителі повідомили в Facebook-спільноті "ПознякиОсокоркиХарківський".

"Батьки, слідкуйте за своїми дітьми! Дитячу площадку на Григоренка, 36 уже доламують, сміття після них прибираємо кожного ранку, виражаються так, що жах (на зауваження посилають і тебе). І не дай Боже хтось з того даху впаде!", - написала місцева жителька.

У коментарях користувачі не в захваті від виховання сучасної молоді та їх вчинків.

  • Ну, допосилаються вони ще. Один впаде, а іншим потім буде наука, природний відбір, таке життя. Один вже ось з даху вагона на мосту метро впав
  • Дитячий максималізм, у нас теж -+ було. Правда, було більше поваги до дорослих, якщо і посилали, то подумки, або тихенько.
  • Не дай Боже хтось ненавмисно штовхне або повернеться невдало...
  • Яке виховання - те й маємо.

Однак, не усі підтримують автора публікації. Є і ті, які виступають за те, щоб діти лазили дахами.

  • Висоту всі по-своєму відчувають. Чому б їм не полазити. Благо, це не заборонено і навіть може бути корисно в майбутньому цих дітей.
  • Занадто стало багато у нас заборон, обмежень. Можливо, все це наслідки перенаселення Києва, зокрема.

Киян розлютили діти, які лазять дахами: на зауваження посилають (фото)Киян розлютили діти, які лазять дахами: на зауваження посилають (фото)Киян розлютили діти, які лазять дахами: на зауваження посилають (фото)Киян розлютили діти, які лазять дахами: на зауваження посилають (фото)Киян розлютили діти, які лазять дахами: на зауваження посилають (фото)Киян розлютили діти, які лазять дахами: на зауваження посилають (фото)Киян розлютили діти, які лазять дахами: на зауваження посилають (фото)

Фото: в Києві діти лазять дахами і посилають перехожих (facebook.com/ПознякиОсокоркиХарківський)

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