Киян просять не ходити на кладовище в поминальні дні: можуть бути сюрпризи

У Києві людей просять утриматися від відвідування кладовищ, незважаючи на те, що зараз проходять поминальні дні.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Традиційно після Великодня в Україні проходять поминальні дні, українці вшановують пам'ять померлих родичів і близьких, відвідуючи кладовища. Нагадую, що на території України та в Києві зокрема продовжує діяти воєнний стан. З початку військових дій столиця неодноразово піддавалася ракетним ударам, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Є факти обстрілів і територій кладовищ", - підкреслив Микола Поворозник.

Він додав, що міська влада просить городян утриматися від відвідування кладовищ на період дії воєнного стану і перенести візит до моменту, коли ситуація в місті стане більш безпечною.

Поворозник дуже просить українців не створювати скупчення людей в ці дні на територіях кладовищ, і не наражати на небезпеку себе і своїх близьких.

Нагадаємо, що зазвичай після 9 днів після Великодня наступали поминальні дні (Радониця).