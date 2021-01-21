Киевлян предупредили об опасности и призвали быть осторожными

Киевлянам грозит опасность из-за сосулек и снега на крышах (Фото: pixabay.com)

В Киеве появилась опасность для жителей города из-за резкого потепления. Погода с пятницы кардинально поменяется и днем ожидается потепление до +6 градусов. Это приведет к образованию сосулек на крышах домов и выступающих зданий. Также могут образовываться ледяные "карнизы" и возможно падение снега с крыш.

Как сообщила "Киевская служба спасения" на своей странице в Facebook, жителям города нужно быть осторожнее. Они выпустили рекомендации для людей, которые помогут их обезопасить.

"С повышением температуры воздуха увеличивается риск падения сосулек на прохожих", - сказано в сообщении.

Обращайте внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов

Не заходите за пределы установленных ограждений

Держитесь на расстоянии 3-5 метров от зданий и других сооружений

Выбирайте наиболее безопасный маршрут движения по улицам города

Если вы услышали подозрительный шум сверху – не останавливайтесь и не поднимайте голову, не рассматривайте, что происходит. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Не нужно в таких ситуациях убегать – нужно прижаться к стене как можно быстрее, козырек станет укрытием.

Не паркуйте свой автомобиль возле домов, где на него может упасть глыба снега или сосульки.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевлян предупредили об опасном таксисте.

А также рассказывали о том, что синоптики назвали области, где задержатся двадцатиградусные морозы.