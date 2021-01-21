Потеплеет не везде: синоптики рассказали, где задержатся двадцатиградусные морозы

Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине принесет потепление почти на всей территории страны, но местами мороз все же еще задержится. Ожидаются осадки в виде снега и дождей в некоторых регионах. Также водителям стоит быть осторожнее из-за гололедицы на дорогах.

Такой прогноз на четверг, 21 января, дали синоптики на сайте Meteoprog.ua.

Отмечается, что осадки в виде снега вероятны на Западе в темное время суток, а днем снегопад ожидается на северо-востоке Украины.

Температура воздуха в центральных областях в дневное время составит -3... 0 градусов и от -15 до -12 градусов ночью. Прогнозируется переменная облачность, осадки не ожидаются.

В западных областях значительно потеплеет, и столбики термометров покажут днем около +2... +5 градусов, а в ночное время будет от -3 до 0 градусов. Также будет переменная облачность, без существенных осадков (дождь вероятен в Закарпатской области).

На Севере днем также температура воздуха повысится и составит -1... +2 градуса, а ночью будет еще холодно: от -14 до -11 градусов. Прогнозируется переменная облачность, будет идти снег.

В восточных областях днем сохранится довольно морозная погода от -9 до -6 градусов, а ночью ожидается от -22 до -19 градусов. Осадки не ожидаются, будет переменная облачность.

На Юге столбики термометров поднимутся до +4... +7 градусов днем, а в ночное время прогнозируется от -9 до -6 градусов. Будет переменная облачность, осадки не ожидаются.

Как отмечается в прогнозе Gismeteo, в Киеве температура воздуха будет варьироваться в пределах -6... +2 градусов.

Направление ветра - южное, сила составит от 5 до 9 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о небольших геомагнитных возмущениях в течение суток.

В столице ночью возможен небольшой снег, а днем ожидается переменная облачность без осадков.

Ранее сообщалось, что в Украину движутся ливни со штормовым ветром, и синоптики Укргидрометцентра назвали дату.

Также мы писали о том, что метеоролог Вазира Мартазинова предупредила про экстремальную погоду, с которой украинцы будут периодически сталкиваться в ближайшие 5 лет.