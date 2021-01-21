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Киян попередили про небезпеку і закликали бути обережними

Київ, Четвер 21 січня 2021 08:31
Киян попередили про небезпеку і закликали бути обережними
Киянам загрожує небезпека через бурульки і сніг на дахах (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У Києві з'явилася небезпека для жителів міста через різке потепління. Погода з п'ятниці кардинально зміниться та вдень очікується потепління до +6 градусів. Це призведе до утворення бурульок на дахах будинків і виступаючих будівель. Також можуть утворюватись крижані "карнизи" і ймовірне падіння снігу з дахів.

Як повідомила "Київська служба порятунку" на своїй сторінці в Facebook, мешканцям міста потрібно бути обережніше. Вони випустили рекомендації для людей, які допоможуть убезпечити їх.

"З підвищенням температури повітря зростає ризик падіння бурульок на перехожих", - сказано в повідомленні.

Звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків

Не заходьте за межі встановлених огорож

Тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд

Вибирайте найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста

Якщо ви почули підозрілий шум зверху – не зупиняйтеся і не підіймайте голову, не розглядайте, що відбувається. Можливо, це сходження снігу або крижаної брили. Не потрібно в таких ситуаціях тікати – потрібно притиснутися до стіни, як можна швидше, козирок стане укриттям.

Не паркуйте свій автомобіль біля будинків, де на нього може впасти брила снігу або бурульки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що киян попередили про небезпечного таксиста.

А також розповідали про те, що синоптики назвали області, де затримаються двадцятиградусні морози.

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