Киевлян предупредили об опасности: с чем это связано

Погода в понедельник, в столице разбушевалась и синоптики объявили желтый уровень опасности на 15 апреля и ночь 16 апреля из-за сильного штормового ветра. Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета.

На Киев обрушился сильный ветер, который может привести к травмам, а также может повредить автомобили. Киевские власти просят жителей города и гостей столицы быть предельно осторожными и придерживаться простых правил 15 апреля и ночью 16 апреля.

Сильный ветер в Киеве (социальные сети)

При сильных порывах ветра нужно:

все окна домов плотно закрыть, с открытых балконов и лоджий убрать все предметы, которые могут выпасть;

на улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

нужно избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, не парковать возле них свои транспортные средства;

избегать нахождения возле старых и трухлявых деревьев, не парковать возле них автомобили;

Сильный ветер может обломать ветки деревьев, и они могут упасть на человека, а также на автомобиль.

Сильный штормовой ветер (УНИАН)

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