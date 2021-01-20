Киевлян предупредили об опасном таксисте: девушке пришлось впрыгивать из авто на ходу

В Киеве девушкам необходимо остерегаться неадекватных водителей, которые вместо того, чтобы везти пассажиров по указанному адресу, везут их в неизвестном направлении.

Такой случай произошел с одной девушкой. Когда она поняла, что водитель везет ее не домой, то испугалась и выпрыгнула на ходу из авто. При этом она получила огромные синяки и ссадины. Но обошлось без переломов. Об этом инциденте рассказала столичный дизайнер Наталья Дмитриева на своей странице в Facebook.

"Вчера одна девочка ехала домой, воспользовавшись службой Убер (лицо прилагается, хотя лицом сложно назвать, скорее животное). Когда девочка поняла, что едет совсем не домой, задала вопрос водителю: куда мы едем? - вместо ответа получив увеличение скорости, ей пришлось выпрыгнуть из машины. Что происходит???? Такие истории я слышала в 90-е. Девочки, вооружаемся, наверное, берегите себя!!!!" - написала Наталья.

Таксист в Киеве неадекватно себя ведет с пассажирками (фото: facebook.com/Наталья Дмитриева)

В комментариях к посту она уточнила, что инцидент произошел в Киеве с ее подругой. Пользователи сети также прокомментировали это.

Я ехала как-то с наркоманом. Поняла, что он не сильно "в себе" где-то в средине поездки... вышла. А еще был неадекватный араб;

Убером пользовалась по всему миру! И в Нью-Йорке также. Но наркоманы попадались только у нас!!!!

Возьмите себе за правило: делать фото номеров такси и сразу в машине, переспросив "правильный номер?", отправить кому-либо из родных или друзей эти данные. И чтобы водитель это понял! А лучше сделать звонок, и сообщить, что уже едешь в такси домой, а данные машины отправила СМС. И ни одна сволочь даже не подумает отвезти вас не по назначению!

Сейчас службы такси обнаглели, берут непонятно кого на работу и ни за что не отвечают!!! Реально сейчас очень стало небезопасно пользоваться услугами такси!!! У нас в принципе, в стране кто-то за что-то отвечает!?

Напомним, под Киевом пьяный в стельку водитель чуть не убил семью с младенцем.

Ранее под Днепром таксисты толпой отомстили клиенту.