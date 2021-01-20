Киевлян предупредили об опасном таксисте: девушке пришлось впрыгивать из авто на ходу

В Киеве девушкам необходимо остерегаться неадекватных водителей, которые вместо того, чтобы везти пассажиров по указанному адресу, везут их в неизвестном направлении.
Такой случай произошел с одной девушкой. Когда она поняла, что водитель везет ее не домой, то испугалась и выпрыгнула на ходу из авто. При этом она получила огромные синяки и ссадины. Но обошлось без переломов. Об этом инциденте рассказала столичный дизайнер Наталья Дмитриева на своей странице в Facebook.
"Вчера одна девочка ехала домой, воспользовавшись службой Убер (лицо прилагается, хотя лицом сложно назвать, скорее животное). Когда девочка поняла, что едет совсем не домой, задала вопрос водителю: куда мы едем? - вместо ответа получив увеличение скорости, ей пришлось выпрыгнуть из машины. Что происходит???? Такие истории я слышала в 90-е. Девочки, вооружаемся, наверное, берегите себя!!!!" - написала Наталья.
Таксист в Киеве неадекватно себя ведет с пассажирками (фото: facebook.com/Наталья Дмитриева)
В комментариях к посту она уточнила, что инцидент произошел в Киеве с ее подругой. Пользователи сети также прокомментировали это.
Напомним, под Киевом пьяный в стельку водитель чуть не убил семью с младенцем.
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