Киян попередили про небезпечного таксиста: дівчині довелося встрибувати з авто на ходу

У Києві дівчатам необхідно остерігатися неадекватних водіїв, які замість того, щоб везти пасажирів за вказаною адресою, везуть їх у невідомому напрямку.

Такий випадок стався з однією дівчиною. Коли вона зрозуміла, що водій везе її не додому, то злякалася і вистрибнула на ходу з авто. При цьому вона отримала величезні синці та садна. Але обійшлося без переломів. Про цей інцидент розповіла столичний дизайнер Наталія Дмитрієва на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора одна дівчинка їхала додому, скориставшись службою Убер (особа додається, хоча особою складно назвати, швидше тварина). Коли дівчинка зрозуміла, що їде зовсім не додому, поставила питання водієві: куди ми їдемо? - замість відповіді отримавши збільшення швидкості, їй довелося вистрибнути з машини. Що відбувається???? Такі історії я чула в 90-ті. Дівчата, озброюємося, напевно, бережіть себе!!!!" - написала Наталя.

Таксист в Києві неадекватно поводиться з пасажирками (фото: facebook.com/Наталья Дмитрієва)

В коментарях до посту вона уточнила, що інцидент стався в Києві з її подругою. Користувачі мережі також прокоментували це.

Я їхала якось з наркоманом. Зрозуміла, що він не сильно "в собі" десь в середині поїздки... вийшла. А ще був неадекватний араб;

Убером користувалася по всьому світу! І в Нью-Йорку також. Але наркомани траплялися тільки у нас!!!!

Візьміть собі за правило: робити фото номерів таксі і відразу в машині, перепитавши "правильний номер?", відправити кому-небудь із рідних або друзів ці дані. І щоб він це зрозумів! А краще зробити дзвінок, і повідомити, що вже їдеш в таксі додому, а дані машини відправила СМС. І жодна сволота навіть не подумає відвезти вас не за призначенням!

Зараз служби таксі знахабніли, беруть незрозуміло кого на роботу і ні за що не відповідають!!! Реально зараз стало дуже небезпечно користуватися послугами таксі!!! У нас в принципі, в країні хтось за щось відповідає!?

Нагадаємо, що під Києвом п'яний як чіп водій ледь не убив сім'ю з дитиною.

Раніше під Дніпром таксисти натовпом помстилися клієнту.