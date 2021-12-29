Киевлян предупредили о мошеннике с синим чемоданом: где он промышляет

О ситуации рассказал житель столицы, который не прошел мимо парня в беде и поверил ему, купив для молодого человека билет за 650 гривен. А когда понял, что его просто обманули - мошенник никуда не уехал, а просто перебазировался на другие локации - изложил историю в паблике Соломенского района, чтобы и другие неравнодушные не повелись на "развод".

"Сегодня стоял на светофоре возле Соломенского рынка и вижу, как молодой парень с чемоданом в чистых вещах сидит и просит деньги на что-то. Припарковался, подошел к нему, увидел, что он просит 600 грн на билет домой", - пишет Сергей Никитин.

На вопрос, что случилось, молодой человек рассказал историю о том, что с деньгами на жилье приехал в Киев искать работу, и в зале ожидания пришлось оставаться до утра, а пока ждал, у него украли рюкзак, где были спрятаны деньги. И теперь хотя бы домой вернуться...

Киевлян предупредили о мошеннике, который собирает деньги "на билет домой" (фото: facebook.com/groups/lossolomas)

"Я ему предложил - если ты не обманываешь, то садись в авто и поехали на вокзал, куплю тебе билет без проблем. Он согласился, сказал, что надо на автовокзал и билет нужно в Курахово (Донецкая обл.) и действительно стоимость билета была 650 грн, поэтому надеюсь, что это все же не лохотрон, а даже если и обманул - я поступил так, как считаю нужным, а ему с этим жить", - говорится в публикации.

При этом Никитин позже добавил, что молодой человек, к сожалению, оказался мошенником, и был замечен затем в переход на Лебедева-Кумача (теперь - улица Николая Голеного).

Также в сети опубликовали фото парня, который использует распространенную схему развода - "приехал в Киев, деньги украли, помогите вернуться домой" - на этой новой локации...

Парень в Киеве просит дать деньги на билет домой в Курахово, потом снова и опять, но в других локациях (фото: facebook.com/groups/lossolomas)

...а затем - на Отрадном проспекте около улицы Героев Севастополя.

Жителей Киева предупредили о мошеннике, который собирает деньги "на билет домой" (фото: facebook.com/groups/lossolomas)