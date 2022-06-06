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Киевлян порадовали новшествами в работе метро: что изменилось

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Киев, Понедельник 06 июня 2022 11:20
Киевлян порадовали новшествами в работе метро: что изменилось Фото: метро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в метро меняют график движения поездов, и теперь интервалы между ними будут сокращены. Кроме того, возобновляется работа некоторых вестибюлей на станциях столичной подземки.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице КП "Киевский метрополитен".

Так, интервалы движения поездов в пиковые часы теперь составят 4-5 минут, а в межпиковые: 8-10 минут. Такое приятное новшество заработало с понедельника, 6 июня.

Отметим, что все еще закрыты выходы и входы в подземку на станциях "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк" и "Майдан Незалежности" - поезда курсируют мимо них без остановок.

Также остается закрытым пересадочный узел "Крещатик" - "Майдан Незалежности".

С сегодняшнего дня возобновляет работу второй вестибюль на станциях "Дарница" и "Выдубичи".

А на "Осокорках" заработает вестибюль №1 (в направлении ст. "Славутич"), при этом вестибюль №2 остается закрытым.

Также на станции "Лесная" заработает вестибюль № 2 (в направлении Броваров), а вестибюль №1 - закрыт.

С подробным графиком движения можно ознакомиться по этой ссылке.

Киевлян порадовали новшествами в работе метро: что изменилось

График работы станций метро Киева

В метрополитене напомнили, что в случае воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена будет приостанавливаться. А подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.

Также киевлян и гостей столицы призывают соблюдать правила военного положения и комендантского часа.

Напомним, что в столице усилили контроль за соблюдением комендантского часа.

Добавим также, что в Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах.

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