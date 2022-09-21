У Києві знову запрацює соціальне таксі: хто може скористатися

Для кого працюватиме соціальне таксі

Соціальне таксі функціонуватиме для перевезення дітей та осіб з інвалідністю до лікарень, центрів реабілітації та навчальних закладів.

На сьогодні, за більш ніж тиждень, таку послугу отримали вже 63 дитини та особи з інвалідністю.

"Київський міський центр реабілітації продовжить вивчати потребу, адже з початком повномасштабного російського вторгнення велика кількість таких людей залишила Київ. Але при збільшенні кількості осіб, які потребують такої послуги, збільшуватиметься і кількість транспортних засобів", - зазначила Марина Хонда.

Зазначимо, що для документів, що подавали відповідний пакет, до органів соціального захисту і щодо яких було винесено позитивний висновок до користування, повторно подавати документи не потрібно.

Що таке соціальне таксі

Соціальне таксі – це спеціально обладнаний транспорт, призначений для людей з інвалідністю.

Транспортні соціальні послуги надаються для перевезення людей з інвалідністю І групи та/або самотніх непрацездатних громадян, які самостійно не пересуваються або пересуваються за допомогою милиць, палиць, колясок та інших технічних засобів реабілітації до соціально значимих об'єктів.