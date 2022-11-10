ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві знесуть ще два пам'ятники та перейменують 11 вулиць

Новость на русском →
Київ, Четвер 10 листопада 2022 16:49
У Києві знесуть ще два пам'ятники та перейменують 11 вулиць У Києві демонтують два пам'ятники та перейменують вулиці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві продовжують боротися із радянською спадщиною. Сьогодні на засіданні Київради перейменували ще 11 вулиць. А на засіданні експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики ухвалили рішення про знесення двох пам'ятників.

Які пам'ятники зібралися зносити та які вулиці будуть перейменовані - читайте у матеріалі нижче.

Як повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, ухвалено рішення про знесення двох пам'ятників - Щорсу та Ватутіну.

Пам'ятник одному з ватажків більшовиків Миколі Щорсу було встановлено 30 квітня 1954 року на перехресті вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка. Раніше на цьому місці було встановлено пам'ятник будівельнику залізниці у Києві Олексію Бобринському.

Ідея про демонтаж пам'ятника Щорсу з'явилася ще після Революції гідності й довгий час він був завішаний тканиною.

Пам'ятник герою Радянського Союзу, генералу армії Миколі Ватутіну встановили у 1948 році при вході до Маріїнського парку з боку вулиці Грушевського. У 2017 році цей пам'ятник спочатку отримав табличку "Кат", а потім був облитий червоною фарбою.

У 2020 році було створено петицію на сайті КМДА про демонтаж пам'ятника, і вона набрала необхідну кількість голосів.

"Спойлер: Ватутіну та Щорсу не місце у публічному просторі України. Детальніше пізніше, в офіційному рішенні Ради", - написав Олександр Ткаченко.

10 листопада депутати Київської ради проголосували за перейменування ще 11 вулиць. До списку потрапили назви, пов'язані з Росією чи радянським минулим.

вулиця Біломорська - вулиця Катерини Гандзюк

вулиця Магнітогорська - вулиця Якова Гніздовського

вулиця Ломоносова - вулиця Юлії Зданівської

вулиця Північно-Сирецька - вулиця Віктора Некрасова

бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського

вулиця Генерала Карбишева - вулиця Ірини Бекешкіної

вулиця Челябінська - вулиця Пантелеймона Куліша

вулиця Миколи Гастелло - вулиця Бусовогорська

вулиця Мамина-Сибіряка - вулиця Вічова

вулиця Валі Котика - вулиця Віденська

вулиця Іжевська - вулиця Іжкарська

До речі, раніше ми писали, які ще вулиці в Києві отримали нові назви.

А також розповідали про те, ким саме була Катерина II для Одеси та що встановлять на місці її пам'ятника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ памятник