У Києві знесуть ще два пам'ятники та перейменують 11 вулиць

У Києві продовжують боротися із радянською спадщиною. Сьогодні на засіданні Київради перейменували ще 11 вулиць. А на засіданні експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики ухвалили рішення про знесення двох пам'ятників.

Які пам'ятники зібралися зносити та які вулиці будуть перейменовані - читайте у матеріалі нижче.

Як повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, ухвалено рішення про знесення двох пам'ятників - Щорсу та Ватутіну.

Пам'ятник одному з ватажків більшовиків Миколі Щорсу було встановлено 30 квітня 1954 року на перехресті вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка. Раніше на цьому місці було встановлено пам'ятник будівельнику залізниці у Києві Олексію Бобринському.

Ідея про демонтаж пам'ятника Щорсу з'явилася ще після Революції гідності й довгий час він був завішаний тканиною.

Пам'ятник герою Радянського Союзу, генералу армії Миколі Ватутіну встановили у 1948 році при вході до Маріїнського парку з боку вулиці Грушевського. У 2017 році цей пам'ятник спочатку отримав табличку "Кат", а потім був облитий червоною фарбою.

У 2020 році було створено петицію на сайті КМДА про демонтаж пам'ятника, і вона набрала необхідну кількість голосів.

"Спойлер: Ватутіну та Щорсу не місце у публічному просторі України. Детальніше пізніше, в офіційному рішенні Ради", - написав Олександр Ткаченко.

10 листопада депутати Київської ради проголосували за перейменування ще 11 вулиць. До списку потрапили назви, пов'язані з Росією чи радянським минулим.

вулиця Біломорська - вулиця Катерини Гандзюк

вулиця Магнітогорська - вулиця Якова Гніздовського

вулиця Ломоносова - вулиця Юлії Зданівської

вулиця Північно-Сирецька - вулиця Віктора Некрасова

бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського

вулиця Генерала Карбишева - вулиця Ірини Бекешкіної

вулиця Челябінська - вулиця Пантелеймона Куліша

вулиця Миколи Гастелло - вулиця Бусовогорська

вулиця Мамина-Сибіряка - вулиця Вічова

вулиця Валі Котика - вулиця Віденська

вулиця Іжевська - вулиця Іжкарська