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У Києві знесли пам'ятник Пушкіну (фото)

У Києві знесли пам'ятник Пушкіну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві на майдані Слави знесли пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Хто це зробив – невідомо.

Про цей факт повідомили у "Чесно".

Деталі демонтажу

Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову "Буку". Відомий громадський активіст та викладач корейської мови у КНУ імені Тараса Шевченка загинув у травні 2022 року у бою з російськими окупантами.

Зазначимо, що це погруддя було найстарішою пам'яткою Пушкіну в Києві.

Його встановили у 1899 році викладачі та учні Києво-Печерської гімназії до століття народження російського поета. Фінанси на пам'ятник було зібрано, а замовлено він був у Санкт-Петербурзі.

У Києві на Печерську знесли пам'ятник Пушкіну (фото: t.me/chesno_movement)

Де у Києві залишилися пам'ятники Пушкіну

  • Пам'ятник (просп. Перемоги, 40)
  • пам'ятник на території гімназії №153 ім. О. С. Пушкіна (вул. Чорновола, 37-А)
  • пам'ятник на території Музею побуту Києва першої половини ХІХ ст. (вул. Кудрявська, 9)
  • Меморіальна дошка (вул. Михайла Грушевського, 14)
  • бюст у вестибюлі станції метро Університет
  • Погруддя на фасаді будівлі (вул. Костянтинівська, 16)
  • Погруддя у приміщенні Національної бібліотеки ім. Вернадського (просп. Голосіївський, 3)
  • Зображення на арці галереї письменників перед входом до Національної бібліотеки України для дітей (вул. Януша Корчака, 60)

Як ми раніше писали, в Іспанії росіяни знівечили Z-символікою стародавні пам'ятники.

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Київ