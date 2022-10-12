В Киеве снесли памятник Пушкину (фото)

В Киеве на площади Славы снесли памятник российскому поэту Александру Пушкину. Кто это сделал - неизвестно.
О данном факте сообщили в "Чесно".
Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову "Буку". Известный общественный активист и преподаватель корейского языка в КНУ имени Тараса Шевченко погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами.
Отметим, что этот бюст был самым старым памятником Пушкину в Киеве.
Его установили в 1899 году преподаватели и учащиеся Киево-Печерской гимназии к столетию рождения русского поэта. Финансы на памятник были собраны, а заказан он был в Санкт-Петербурге.
Как мы ранее писали, в Испании россияне изуродовали Z-символикой древние памятники.