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В Киеве снесли памятник Пушкину (фото)

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Киев, Среда 12 октября 2022 13:42
В Киеве снесли памятник Пушкину (фото) В Киеве снесли памятник Пушкину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве на площади Славы снесли памятник российскому поэту Александру Пушкину. Кто это сделал - неизвестно.

О данном факте сообщили в "Чесно".

Детали демонтажа

Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову "Буку". Известный общественный активист и преподаватель корейского языка в КНУ имени Тараса Шевченко погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами.

Отметим, что этот бюст был самым старым памятником Пушкину в Киеве.

Его установили в 1899 году преподаватели и учащиеся Киево-Печерской гимназии к столетию рождения русского поэта. Финансы на памятник были собраны, а заказан он был в Санкт-Петербурге.

В Киеве снесли памятник Пушкину (фото)В Киеве снесли памятник Пушкину (фото)В Киеве на Печерске снесли памятник Пушкину (фото: t.me/chesno_movement)

Где в Киеве остались памятники Пушкину

  • Памятник (просп. Победы, 40)
  • памятник на территории гимназии №153 им. А. С. Пушкина (ул. Черновола, 37-А)
  • памятник на территории Музея быта Киева первой половины XIX в. (ул. Кудрявская, 9)
  • Мемориальная доска (ул. Михаила Грушевского, 14)
  • бюст в вестибюле станции метро Университет
  • Бюст на фасаде здания (ул. Константиновская, 16)
  • Бюст в помещении Национальной библиотеки им. Вернадского (просп. Голосеевский, 3)
  • Изображение на арке галереи писателей перед входом в Национальную библиотеку Украины для детей (ул. Януша Корчака, 60)

Как мы ранее писали, в Испании россияне изуродовали Z-символикой древние памятники.

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Киев