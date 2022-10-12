В Киеве снесли памятник Пушкину (фото)
В Киеве на площади Славы снесли памятник российскому поэту Александру Пушкину. Кто это сделал - неизвестно.
О данном факте сообщили в "Чесно".
Детали демонтажа
Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову "Буку". Известный общественный активист и преподаватель корейского языка в КНУ имени Тараса Шевченко погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами.
Отметим, что этот бюст был самым старым памятником Пушкину в Киеве.
Его установили в 1899 году преподаватели и учащиеся Киево-Печерской гимназии к столетию рождения русского поэта. Финансы на памятник были собраны, а заказан он был в Санкт-Петербурге.
В Киеве на Печерске снесли памятник Пушкину (фото: t.me/chesno_movement)
Где в Киеве остались памятники Пушкину
- Памятник (просп. Победы, 40)
- памятник на территории гимназии №153 им. А. С. Пушкина (ул. Черновола, 37-А)
- памятник на территории Музея быта Киева первой половины XIX в. (ул. Кудрявская, 9)
- Мемориальная доска (ул. Михаила Грушевского, 14)
- бюст в вестибюле станции метро Университет
- Бюст на фасаде здания (ул. Константиновская, 16)
- Бюст в помещении Национальной библиотеки им. Вернадского (просп. Голосеевский, 3)
- Изображение на арке галереи писателей перед входом в Национальную библиотеку Украины для детей (ул. Януша Корчака, 60)
Как мы ранее писали, в Испании россияне изуродовали Z-символикой древние памятники.