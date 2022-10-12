В Киеве снесли памятник Пушкину (фото)

В Киеве на площади Славы снесли памятник российскому поэту Александру Пушкину. Кто это сделал - неизвестно.

Детали демонтажа

Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову "Буку". Известный общественный активист и преподаватель корейского языка в КНУ имени Тараса Шевченко погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами.

Отметим, что этот бюст был самым старым памятником Пушкину в Киеве.

Его установили в 1899 году преподаватели и учащиеся Киево-Печерской гимназии к столетию рождения русского поэта. Финансы на памятник были собраны, а заказан он был в Санкт-Петербурге.

В Киеве на Печерске снесли памятник Пушкину (фото: t.me/chesno_movement)

Где в Киеве остались памятники Пушкину