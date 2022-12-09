У Києві значно погіршилася якість повітря: чути запах гару

Що наразі відомо?

Упродовж години в столиці різко змінилася якість повітря в гіршу сторону. Спочатку концентрація озону дорівнювала 1 мікрограму на метр кубічний. Цей показник є відмінним.

Проте згодом число почало поступово зростати. зрештою досягнувши 28 мікрограмів. Така кількість речовин може потрапляти в легені та кров і призводити до серйозних проблем зі здоров'ям легень і серця.

Наслідками можуть стати кашель або утруднене дихання, загострена астма та розвиток хронічних респіраторних захворювань.

Рівень забруднення повітря в Києві (фото: accuweather.com)

Особливо небезпечно на правому березі Києва. Там позначки вимірювань показують перевищення норми в шість разів.

Фото: KIEV INFO

Як вберегтися?

Щоб уникнути неприємних наслідків, необхідно дотримуватися кількох правил.