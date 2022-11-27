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У Києві змінюють графік навчання у школах: як тепер навчатимуться діти

Фото: Як працюватимуть школи у Києві (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Після масштабних ракетних ударів РФ по Україні в країні є постійні відключення світла. Через це школи у Києві змінять графік своєї роботи.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Як працюватимуть школи в Києві

Новий графік роботи навчальних закладів у столиці діятиме з 28 листопада (з понеділка).

Навчання в школах в офлайн та онлайн режимах починатиметься і закінчуватиметься у світловий проміжок часу, а саме з 09:00 до 16:00.

За словами Мондриївського, енергетичну систему України перевантажено в результаті ракетних ударів Росії. Нововведення необхідне зменшення залежності шкіл від аварійних і віялових відключень.

"Який графік навчання буде наступного року, вирішуватимемо вже в січні. Ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків по можливості. Тому обробка тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці обов'язково .Для учнів початкових класів - до уроків і після них - будуть працювати групи продовженого дня", - сказав заступник голови КМДА.

Такий графік роботи шкіл діятиме до початку зимових канікул.

Скільки триватимуть зимові канікули?

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зимові канікули у школах столиці розпочнуться 26 грудня і триватимуть до 27 січня.

Школи в цей час опалюватимуться в мінімальному режимі для підтримки системи опалення, а вчителі можуть використовувати цей час для оплачуваної відпустки.

При цьому, якщо в Києві буде надзвичайна ситуація з опаленням, то частина навчальних закладів функціонуватимуть як пункти обігріву.

Читайте також, як навчати дітей, коли вимикають світло.

Раніше ми повідомляли, як змінити форму навчання школяра та чому це варто зробити.

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Київшкола