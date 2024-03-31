У Києві зміняться ПДР: на яких ділянках та коли діятимуть нові правила

Водіям, які планують поїздки Києвом, нагадала про важливі зміни у правилах дорожнього руху, які почнуть діяти вже 1 квітня. Йдеться про дозвіл на підвищення швидкості на деяких ділянках.
Як зміняться ПДР у Києві, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт КМДА.
Так, з 1 квітня по 1 листопада на певних вулицях столиці буде дозволено підвищувати швидкість руху до 80 кілометрів на годину. Йдеться про такі ділянки:
"Вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно", - розповіли у КМДА.
Також водіям нагадали, що на інших ділянках дозволено рухатися транспортом на швидкості 50 кілометрів на годину.
До слова, раніше ми вже розповідали, чи потрібно включати поворот на головній дорозі.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, який зараз штраф за перевищення швидкості.