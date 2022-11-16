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У Київській області змінять роботу шкіл після масового обстрілу 15 листопада: як вони працюватимуть

Фото: Як працюватимуть школи у Київській області (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

15 листопада Росія випустила Україною близько 90 ракет, внаслідок цього від електропостачання було відключено понад 7 млн абонентів. Після такого терору у Києві та області ухвалили важливе рішення про роботу шкіл.

Про це повідомили у Київській облдержадміністрації у Telegram-каналі.

Як працюватимуть школи після 15 листопада

"Так, навчальні заклади Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення було ухвалено з урахуванням ситуації в галузі безпеки у зв'язку з масованими ракетними атаками, що сталися 15 листопада.

Українцям повідомили, що за інших змін у навчальному процесі людей інформуватимуть додатково.

Ситуація зі світлом після 15 листопада

Після масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням залишається складною та нестабільною.

Тим часом, в "Укренерго" закликали українців готуватися до кількох "важких днів" через масштабну ракетну атаку 15 листопада.

Прогнозуються значні перерви в енергопостачанні. Людей просять запастися водою та зарядженими пристроями.

Як ми писали раніше, опубліковано новий графік відпочинку школярів та де будуть переноси канікул.

Читайте також, через масований обстріл України понад 7 млн абонентів не мають електрики.

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