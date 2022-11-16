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В Киевской области изменят работу школ после массового обстрела 15 ноября: как они будут работать

Фото: Как будут работать школы в Киевской области (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

15 ноября Россия выпустила по Украине около 90 ракет, в результате этого от электроснабжения было отключено более 7 млн абонентов. После такого террора в Киевской области приняли важное решение о работе школ.

Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации в Telegram-канале.

Как будут работать школы после 15 ноября

"Так, учебные заведения Киевской области с 16 ноября до конца недели будут работать в дистанционном режиме", - сказано в сообщении.

Такое решение было принято с учетом ситуации в области безопасности в связи с массированными ракетными атаками, которые произошли 15 ноября.

Украинцам сообщили, что при других изменениях в учебном процессе людей будут информировать дополнительно.

Ситуация со светом после 15 ноября

После массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением остается сложной и нестабильной.

Тем временем, в "Укрэнерго" призвали украинцев готовиться к нескольким "тяжелым дням" в связи с масштабной ракетной атакой 15 ноября.

Прогнозируются значительные перерывы в энергоснабжении. Людей просят запастись водой и заряженными устройствами.

Как мы писали ранее, опубликован новый график отдыха школьников и где будут переносы каникул.

Читайте также, из-за массированного обстрела Украины более 7 млн абонентов не имеют электричества.

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