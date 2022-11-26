UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві жінка вдарила чужу дитину, щоб "виховати": деталі шокуючого випадку

У Києві жінка вдарила чужу дитину (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві жінка дозволила собі вдарити чужу дитину, бо хотіла "виховати" її. В результаті хлопчик отримав травму грудної клітки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Що сталось

На початку вересня до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що знайома жінка завдала побоїв її 9-річному сину.

Зокрема, на вулиці між її сином та його однолітком стався конфлікт, який діти владнали самостійно. Однак, бабуся другого хлопчика наздогнала її сина та штовхнула в спину.

У результаті хлопчик упав на металеві ворота та забив грудну клітину.

У поліції заявили, що порушницею виявилась уродженка Київської області 1964 року народження. Раніше до кримінальної відповідальності жінка не притягувалася.

Як покарають

Зараз правоохоронці розпочали кримінальне провадження за умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю.

Також порушниці вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Міру покарання для жінки обере суд.

За скоєне їй загрожує до одного року виправних робіт.

Раніше ми повідомляли, що у дитячому садку Одеси вихователь вдарила дитину.

Також ми писали, що у літаку росіянка вдарила дівчинку з України за подушку із зображенням воїна ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
дитинаизбиение ребенка