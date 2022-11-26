У Києві жінка вдарила чужу дитину, щоб "виховати": деталі шокуючого випадку

У Києві жінка дозволила собі вдарити чужу дитину, бо хотіла "виховати" її. В результаті хлопчик отримав травму грудної клітки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Що сталось

На початку вересня до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що знайома жінка завдала побоїв її 9-річному сину.

Зокрема, на вулиці між її сином та його однолітком стався конфлікт, який діти владнали самостійно. Однак, бабуся другого хлопчика наздогнала її сина та штовхнула в спину.

У результаті хлопчик упав на металеві ворота та забив грудну клітину.

У поліції заявили, що порушницею виявилась уродженка Київської області 1964 року народження. Раніше до кримінальної відповідальності жінка не притягувалася.

Як покарають

Зараз правоохоронці розпочали кримінальне провадження за умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю.

Також порушниці вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Міру покарання для жінки обере суд.

За скоєне їй загрожує до одного року виправних робіт.