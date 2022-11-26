В Киеве женщина ударила чужого ребенка, чтобы "воспитать": детали шокирующего случая
В Киеве женщина позволила себе ударить чужого ребенка, потому что хотела "воспитать" его. В результате мальчик получил травму грудной клетки.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Что случилось
В начале сентября в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что знакомая женщина нанесла побои ее 9-летнему сыну.
В частности, на улице между ее сыном и его сверстником произошел конфликт, который дети уладили самостоятельно. Однако бабушка второго мальчика догнала ее сына и толкнула в спину.
В результате мальчик упал на металлические ворота и получил забой грудной клетки.
В полиции заявили, что нарушительницей оказалась уроженка Киевской области 1964 года рождения. Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась.
Как накажут
Сейчас правоохранители начали уголовное производство за умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль.
Также нарушительнице уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Меру наказания для женщины выберет суд.
За совершенное ей грозит до одного года исправительных работ.
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