В Киеве женщина ударила чужого ребенка, чтобы "воспитать": детали шокирующего случая

В Киеве женщина позволила себе ударить чужого ребенка, потому что хотела "воспитать" его. В результате мальчик получил травму грудной клетки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Что случилось

В начале сентября в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что знакомая женщина нанесла побои ее 9-летнему сыну.

В частности, на улице между ее сыном и его сверстником произошел конфликт, который дети уладили самостоятельно. Однако бабушка второго мальчика догнала ее сына и толкнула в спину.

В результате мальчик упал на металлические ворота и получил забой грудной клетки.

В полиции заявили, что нарушительницей оказалась уроженка Киевской области 1964 года рождения. Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась.

Как накажут

Сейчас правоохранители начали уголовное производство за умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль.

Также нарушительнице уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Меру наказания для женщины выберет суд.

За совершенное ей грозит до одного года исправительных работ.