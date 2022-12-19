У Києві засвітили головну ялинку України: неймовірні фото
19 грудня, у День Святого Миколая, в Києві засвітили вогні на головній ялинці України, яка встановлена на Софійській площі.
Неймовірні фото і відео з церемонії відкриття новорічної красуні дивіться в нашому матеріалі нижче.
Як запалювали ялинку
Відкриття головної ялинки в Києві (фото: РБК-Україна)
У чому відмінність цьогорічної ялинки
Цього року формат святкувань на Софійській площі інший. Сама ялинка теж не така велика й ошатна, як завжди – вона має 12 метрів заввишки (замість 31 метра, як минулого року).
Назвали новорічну красуню "Ялинкою незламності" (як і усі ялинки в інших містах України).
"Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року", - коментує відкриття ялинки мер столиці Віталій Кличко.
Він переконаний, що "саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні - у свято Миколая-Чудотворця".
"І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ!" - сказав мер.
Раніше ми повідомляли, що головна ялинка України увійшла до рейтингу найкрасивіших у Європі.
Також ми писали, коли і як потрібно прибирати новорічну ялинку.