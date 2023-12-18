У Києві закриють на ремонт ще дві станції метро

Які станції метро закриють

Ремонт розпочнеться ще на одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії столичної підземки. Про це повідомив заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук.

"У зв'язку з фізичним зносом та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик вимагає проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по I-му головному шляху "Почайна" та "Тараса Шевченка", - сказав він.

За його словами, підприємство здійснює закупівлю проектних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд.

"Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені", - резюмував топ-менеджер.

Пінчук розповів, що фахівці КП проводять спостереження та нагляд за технічним станом об'єктів метрополітену, відповідно до чинної нормативної документації.

У метро були проблеми

Раніше начальник столичної підземки Віктор Брагінський повідомляв, що є проблеми на відрізку між станціями "Тараса Шевченка" (Подільський район) та "Почайна" (Оболонський район).

Цей тунель будували ще у 1980-х роках, і він був експериментальним, тому на цій ділянці є певні особливості. Брагинський пояснював, що цю ділянку метрополітену планували закрити влітку 2024 року для проведення капремонту.

Нагадаємо, що 8 грудня закрили 6 станцій синьої гілки, від Деміївської до Теремків. Трохи згодом на цій ділянці організували човниковий рух поїздів.