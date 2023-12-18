У Києві закриють на ремонт ще дві станції метро

У Києві через ремонт закриють ще дві станції метро на "синій" гілці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання "Телеграф".
Ремонт розпочнеться ще на одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії столичної підземки. Про це повідомив заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук.
"У зв'язку з фізичним зносом та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик вимагає проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по I-му головному шляху "Почайна" та "Тараса Шевченка", - сказав він.
За його словами, підприємство здійснює закупівлю проектних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд.
"Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені", - резюмував топ-менеджер.
Пінчук розповів, що фахівці КП проводять спостереження та нагляд за технічним станом об'єктів метрополітену, відповідно до чинної нормативної документації.
Раніше начальник столичної підземки Віктор Брагінський повідомляв, що є проблеми на відрізку між станціями "Тараса Шевченка" (Подільський район) та "Почайна" (Оболонський район).
Цей тунель будували ще у 1980-х роках, і він був експериментальним, тому на цій ділянці є певні особливості. Брагинський пояснював, що цю ділянку метрополітену планували закрити влітку 2024 року для проведення капремонту.
Нагадаємо, що 8 грудня закрили 6 станцій синьої гілки, від Деміївської до Теремків. Трохи згодом на цій ділянці організували човниковий рух поїздів.
До речі, дивіться, як виглядає затоплена ділянка метро Києва.
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