У Києві з'являться укриття з автоматизованою системою доступу: як вони виглядають

Що дає автоматизована система доступу

За словами чиновника, автоматизована система дасть гарантований доступ мешканцям та відкриття електромагнітного замку дверей в укриття під час сигналу тривоги одразу двома інтернет-каналами - основним і резервним.

Додатково буде забезпечено розсилання тимчасових пін-кодів мешканцям за допомогою Telegram-бота у разі, якщо не спрацює система або за відсутності сигналу повітряної тривоги та необхідності залишити там особисті речі.

Передбачена можливість потрапити до укриття через диспетчерську службу, яка матиме дистанційний доступ.

Також доступ до укриття буде за допомогою унікального фізичного ключа, який зберігатиметься у відповідальних осіб по дому.

Укриття з автоматизованою системою доступу в Києві (Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)

У разі відсутності електроенергії магнітний замок не працюватиме – двері будуть відчинені до появи електроенергії.

"Пілотний проєкт стартував саме в Дарницькому районі. Наразі тут йдуть монтажні та ремонтні роботи. Надалі аналогічні системи плануємо впровадити по всіх укриттях району", - наголосив Микола Калащнук.