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У Києві з'явиться нове озеро на місці майже зниклого: що відомо (фото)

Так озеро Синє виглядало ще 2018 року (фото: kievvlast)
Автор: Світлана Мащенко

Озеро Синє в Києві, що на Виноградарі, було улюбленим місцем відпочинку містян, там водилася риба, гніздилися птахи. Тепер водойма майже зникла - на її місці невеличка калюжа. Але скоро вона знову буде наповнена водою і почне відтворюватися.

Що про це відомо - в матеріалі Styler далі.

Замість озера тепер калюжа

Як розповів у Facebook громадський активіст Юрій Андреєв, громада Виноградаря зустрілася з представниками КМДА і представниками КП "Плесо" і нарешті домовилися про виділення коштів на відновлення озера.

Наразі водойма виглядає так (фото: kievvlast)

Наразі вже розроблений проєкт з врятування озера, який передбачає:

  • розчистку на глибину 5 метрів
  • відновлення його гідрологічного режиму через відкриття підземних джерел
  • наповнення водою природним шляхом

Роботи по проекту були заплановані на минулий рік, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи.

На проект з ревіталізації озера планують виділити щонайменше 35 млн гривень.

Відновлення озера планувалося ще у 2016-му році

Відновлення Синього озера, як природоохоронного об'єкта було розпочато ще 2016 року після закріплення водойми за КП "Плесо". А територія навколо нього набула статусу парку ще за рік до цього.

Тоді планувалося докласти зусиль, щоб зберегти його екосистему. Водний об'єкт населяли кілька видів риб, ондатри та качки.

Ще 2018-го року в озері було вдосталь води, на березі стояли пости рятувальників, у водоймі купалися.

Таким було озеро 2018 року (фото: kievvlast)

Раніше ми писали про відновлення ще одного озера, яке в Києві визнали чи не найбруднішим.

Крім того читайте, що в Києві на озері зафіксували справжнє торнадо.

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Київ