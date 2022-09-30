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У Києві встановили нову систему сповіщення про повітряну тривогу: у чому її "фішка"

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Київ, П'ятниця 30 вересня 2022 12:45
У Києві встановили нову систему сповіщення про повітряну тривогу: у чому її "фішка" Нова система оповіщень про небезпеку в Києві (фото: pexels.com)
Автор: Юлія Гаюк

На початку повномасштабної війни в Україні з'явився додаток, який сповіщає про повітряну тривогу. Тепер розробники створили нову систему сповіщень.

Що це за система та чим вона відрізняється - дивіться в нашому матеріалі.

Що нового?

Застосунок "Повітряна тривога" від Мінцифри стабільно інформує українців про декілька видів потенційних небезпек: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна та радіаційна загроза.

Тепер розробники вирішили оновити систему для локальних сповіщень. До такого нововведення винахідники дійшли через те, що часто через довколишній шум у місті звук сирени просто не чути на вулиці.

Наразі новинку тестують в одній із київських гімназій.

Як працює нова система?

У гімназії встановили 12 невеликих пластикових прямокутників. Це і є новоспечені сирени.

У Києві встановили нову систему сповіщення про повітряну тривогу: у чому її &quot;фішка&quot;

Так виглядають системи локального сповіщення (фото: Ajax)

Коли починається тривога, звук чують навіть мешканці прилеглих будинків, тому це справді доволі гучно. Сам звук нагадує всім знайому автомобільну сигналізацію.

Окрім звукового сигналу, сирена оснащена ще й світловим - блимає червоним світлом. Це зроблено для додаткового привернення уваги.

Скільки коштує встановлення?

Саме в цій гімназії у Києві встановлення обійшлося в 35 000 гривень. Але сума може змінюватися в залежності від площі.

До речі, схожими системами вже обладнані приблизно 400 шкіл по Україні. Здійснювалося це коштом міського бюджету, грантового або донорського фінансування.

Нагадаємо, що в Києві планують облаштувати укриття на зупинках громадського транспорту.

Читайте також про те, як і коли спрацьовує сигнал повітряної тривоги.

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Київ воздушная тревога