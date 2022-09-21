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У Києві вперше можна побачити картини Марії Приймаченко, які врятували від окупантів (фото)

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Київ, Середа 21 вересня 2022 22:54
У Києві вперше можна побачити картини Марії Приймаченко, які врятували від окупантів (фото) Фото: у Києві відкрито виставку картин Марії Приймаченко, які врятували від окупантів (mkip.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Ківі в Українському домі відкрилася виставка врятованих картин геніальної народної художниці Марії Приймаченко. В експозиції представлено 14 полотен, які жителі селища Іванків винесли з музею, спаленого російськими окупантами наприкінці лютого.

Про це 21 вересня передали у прес-службі міністерства культури та інформаційної політики України.

На виставці "Марія Приймаченко. Врятоване" ці картини демонструються вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Як відомо, ворожа ракета знищила будівлю Іванківського історико-краєзнавчого музею, але працівники музею разом із місцевими мешканцями врятували картини великої української художниці. Цей факт вони не розголошували до визволення Київської області", - йдеться у публікації.

У Києві вперше можна побачити картини Марії Приймаченко, які врятували від окупантів (фото)У Києві вперше можна побачити картини Марії Приймаченко, які врятували від окупантів (фото)

Виставка врятованих картин Марії Приймаченко у Києві (фото: mkip.gov.ua)

Виставка буде відкрита для відвідувачів з 22 по 25 вересня . Експозицію можна переглянути у ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" за адресою Київ, вул. Хрещатик, 2 .

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко на виставці подякував інванківцям, завдяки яким полотна всесвітньо відомої художниці були врятовані від вогню та руйнувань, зокрема Анатолія Харитонова та Ігоря Ніколаєнка.

У Києві вперше можна побачити картини Марії Приймаченко, які врятували від окупантів (фото)У Києві вперше можна побачити картини Марії Приймаченко, які врятували від окупантів (фото)

У Києві в Українському домі відкрили виставку "Марія Приймаченко. Врятоване" (фото: mkip.gov.ua)

"Росіяни можуть потрапити до наших будівель, але потрапити до нашої ідентичності не можуть", - наголосив міністр.

Окрім картин, під час заходу для широкої публіки було представлено одразу два важливі архітектурні проекти: відновлення музею в Іванківі та створення художньої резиденції у селі Болотня, де зберігся будинок Марії Приймаченко.

У Києві вперше можна побачити картини Марії Приймаченко, які врятували від окупантів (фото)У Києві вперше можна побачити картини Марії Приймаченко, які врятували від окупантів (фото)

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко та жителі Іванківа, які врятували картини Марії Приймаченко (фото: mkip.gov.ua)

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Київ Міністерство культури художница
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