В Киеве впервые можно увидеть картины Марии Приймаченко, которые спасли от оккупантов (фото)

В Киве в Украинском доме открылась выставка спасенных картин гениальной народной художницы Марии Приймаченко. В экспозиции представлены 14 полотен, которые жители поселка Иванкив вынесли из музея , сожженного российскими оккупантами в конце февраля.

Об этом 21 сентября передали в пресс-службе министерства культуры и информационной политики Украины.

На выставке "Мария Приймаченко. Спасенное" эти картины демонстрируются впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Как известно, вражеская ракета уничтожила здание Иванкивского историко-краеведческого музея, но работники музея вместе с местными жителями спасли картины великой украинской художницы. Этот факт они не разглашали до освобождения Киевской области", - говорится в публикации.

Выставка спасенных картин Марии Приймаченко в Киеве (фото: mkip.gov.ua)

Выставка будет открыта для посетителей с 22 по 25 сентября. Экспозицию можно посмотреть в ГП "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" по адресу Киев, ул. Крещатик, 2.

Глава Минкульта Александр Ткаченко на выставке поблагодарил инванкивцев, благодаря которым полотна всемирно известной художницы были спасены от огня и разрушений, в частности Анатолия Харитонова и Игоря Николаенко.

В Киеве в Украинском доме открыли выставку "Мария Приймаченко. Спасенное" (фото: mkip.gov.ua)

"Россияне могут попасть в наши здания, но попасть в нашу идентичность не могут", - подчеркнул министр.

Кроме картин, во время мероприятия для широкой публики были представлены сразу два важных архитектурных проекта: восстановление музея в Иванкиве и создание художественной резиденции в селе Болотня, где сохранился дом Марии Приймаченко.

Глава Минкульта Олександр Ткаченко и жители Иванкива, которые спасли картины Марии Приймаченко (фото: mkip.gov.ua)