У Києві внаслідок пожежі загинула пара викладачів Києво-Могилянської академії: що відомо

9 вересня в Києві сталося загоряння в багатоповерхівці. Тоді було відомо про загибель жінки та госпіталізацію її чоловіка. Сьогодні вночі він помер у лікарні. Пара була викладачами в Києво-Могилянської академії та видатними науковцями.

Що відомо про пожежу

9 вересня рятувальники отримали дзвінок про пожежу на першому поверсі багатоповерхівки на вулиці Петра Скоропадського. Причину загоряння правоохоронці встановлюють.

У помешканні вони також знайшли тіло загиблої жінки. Її чоловіка госпіталізували до лікарні з ознаками сильного отруєння продуктами горіння. У ніч на 19 вересня він помер.

Згодом стало відомо, що пара загиблих були викладачами в Києво-Могилянській академії. Тетяна Балабушевич та Микола Кірсенко займалися історичною наукою.

Рятувальні служби ліквідовують пожежу на Петра Скоропадського, 33 (фото: ДСНС)

Як про викладачів відгукуються студенти та колеги

Голова Асоціації студентства політології НаУКМА Богдан Макогон розповідає в коментарі Styler, що і Михайло Кірсенко, і Тетяна Балабушевич були педагогами за покликанням.

"Про "Кірса" ходила гарна слава, всі рекомендували записуватись на його курси та загалом слухати його. Він вів тільки лекції, проте які! Всі на них ходили, і всі хотіли продовження. Його не відпускали з лекції без питань і листів на пошту. А він завжди відповідав на них. Йому дійсно подобалося спілкування зі студентами. Він отримував від цього задоволення", - каже Богдан.

А пані Тетяна хоча й була суворішою все одно залишалася зі студентами на одній хвилі.

"Пані Тетяна як правило вела семінари. Вона копія Кірсенка. Може трішки сувора, бо вона мусила виставляти студентам оцінки, проте так само любила просто поговорити від душі. Я пам'ятаю, як вона ласкаво нас називала, згадувала якісь цікаві факти про наші прізвище і їхнє походження. Поводила себе по-товариськи, даючи поради та просто цікавлячись нашим студентським життям", - згадує про викладачку Макогон.

"Тетяна Аркадіївна зробила значний концептуальний внесок в історичну освіту, який базувався на приналежності України та її історії до історичного розвитку Центрально-Східної Європи. В моїй пам'яті виринають унікальні курси, які вона розробляла та викладала: історична географія України, історія та історична географія ЦСЄ, Габсбурги, нації та націєтворення в ЦСЄ та багато інших", - написав студент Тетяни Балабушевич Ярослав Борщик.

Тетяна Балабушевич (фото: facebook.com/kmahistory)

"Найбільш цінним для мене був епізод під час захисту кваліфікаційної роботи для здобуття ОС "Магістр". Михайло Володимирович тоді агітував мене досліджувати різницю між партизанськими рухами у державах Балтії та України під час Другої Світової війни та сказав, що за всю свою наукову та викладацьку діяльність він вкрай рідко зустрічав людей із таким почуттям власної гідності та прагненням до справедливості", - пригадав історик Іван Бездудний.

Михайло Кірсенко (фото: facebook.com/kmahistory)

Студенти Києво-Могилянської академії розповідають, що Тетяна та Михайло завжди були позитивними та любили жартувати й про життя, і про історію.

Що відомо про життєвий шлях викладачів

Тетяна Аркадіївна закінчила історичний факультет Київського державного університету у 1967 році. Протягом 1972-1975 років працювала молодшим науковим співробітником сектора спеціальних історичних дисциплін Інституту історії АН УРСР. А з 1993 року стає доцентом кафедри історії НаУКМА.

Вона загинула у віці 77 років.

Михайло Володимирович народився в місті Калуга в Росії, але згодом переїхав до України, де закінчив Київський університет. У 1993-1996 роках працював завідувачем, а від 1996 - професором катедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія".

За сприяння пана Михайла у 1996 році було створено Дипломатичну академію України при МЗС України. З 2009 року він також є експертом Ради Європи. Викладав не лише в Україні, але також і в університетах та наукових установах США, Великої Британії, Франції, Чехії, Польщі.

Михайло Кірсенко загинув у 78 років.

Михайло Кірсенко та Тетяна Балабушевич були подружжям та разом працювали на історичній кафедрі НаУКМА (фото: facebook.com/kmahistory)