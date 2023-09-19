В Киеве при пожаре погибла пара преподавателей Киево-Могилянской академии: что известно

9 сентября в Киеве произошло возгорание в многоэтажке. Тогда было известно о гибели женщины и госпитализации ее мужа. Сегодня ночью он умер в больнице. Пара была преподавателями в Киево-Могилянской академии и выдающимися учеными.

Об этом сообщили на странице Кафедры истории НаУКМА в Facebook .

Что известно о пожаре

9 сентября спасатели получили звонок о пожаре на первом этаже многоэтажки на улице Петра Скоропадского. Причину возгорания правоохранители устанавливают.

В доме они также нашли тело погибшей женщины. Ее муж был госпитализирован в больницу с признаками сильного отравления продуктами горения. В ночь на 19 сентября он умер.

Впоследствии стало известно, что пара погибших были преподавателями в Киево-Могилянской академии. Татьяна Балабушевич и Николай Кирсенко занимались исторической наукой.

Спасательные службы ликвидируют пожар на Петра Скоропадского, 33 (фото: ГСЧС)

Как о преподавателях отзываются студенты и коллеги

Глава Ассоциации студенчества политологии НаУКМА Богдан Макогон рассказывает в комментарии Styler, что и Михаил Кирсенко, и Татьяна Балабушевич были педагогами по призванию.

"О "Кирсе" ходила хорошая слава, все рекомендовали записываться на его курсы и вообще слушать его. Он вел только лекции, но какие! Все на них ходили, и все хотели продолжения. Его не отпускали с лекции без вопросов и писем на почту. А он всегда отвечал на них. Ему действительно нравилось общение со студентами. Он получал от этого удовольствие", - говорит Богдан.

А Татьяна хоть и была строже все равно оставалась со студентами на одной волне.

"Она как правило вела семинары. Она копия Кирсенко. Может немного строгая, потому что она должна была выставлять студентам оценки, однако так же любила просто поговорить от души. Я помню, как она ласково нас называла, вспоминала какие-то интересные факты о наших фамилиях и их происхождении. Ведала себя по-товарищески, давая советы и просто интересуясь нашей студенческой жизнью", - вспоминает преподавательницу Макогон.

"Татьяна Аркадиевна сделала значительный концептуальный вклад в историческое образование, который базировался на принадлежности Украины и ее истории к историческому развитию Центрально-Восточной Европы. В моей памяти возникают уникальные курсы, которые она разрабатывала и преподавала: историческая география Украины, история и историческая география ЦВЕ, Габсбурги, нации и творений наций в ЦВЕ и многие другие", - написал студент Татьяны Балабушевич Ярослав Борщик на своей странице в Facebook.

Татьяна Балабушевич (фото: facebook.com/kmahistory)

"Наиболее ценным для меня был эпизод при защите квалификационной работы для получения ОС "Магистр". Михаил Владимирович тогда агитировал меня исследовать разницу между партизанскими движениями в государствах Балтии и Украины во время Второй Мировой войны и сказал, что за всю свою научную и преподавательскую деятельность он очень редко встречал людей с таким чувством собственного достоинства и стремлением к справедливости", - вспомнил в своем Facebook историк Иван Бездудный.

Михаил Кирсенко (фото: facebook.com/kmahistory)

Студенты Киево-Могилянской академии рассказывают, что Татьяна и Михаил всегда были положительными и любили шутить и о жизни и истории.

Что известно о жизненном пути преподавателей

Татьяна Аркадиевна окончила исторический факультет Киевского государственного университета в 1967 году. В течение 1972-1975 годов работала младшим научным сотрудником сектора специальных исторических дисциплин Института истории АН УССР. А с 1993 года становится доцентом кафедры истории НаУКМА.

Она погибла в возрасте 77 лет.

Михаил Владимирович родился в городе Калуга в России, но впоследствии переехал в Украину, где окончил Киевский университет. В 1993-1996 годах работал заведующим, а с 1996 - профессором кафедры истории Национального университета "Киево-Могилянская академия".

При содействии господина Михаила в 1996 году была создана Дипломатическая академия Украины при МИДе Украины. С 2009 года он также является экспертом Совета Европы. Преподавал не только в Украине, но и в университетах и научных учреждениях США, Великобритании, Франции, Чехии, Польши.

Михаил Кирсенко погиб в 78 лет.

Михаил Кирсенко и Татьяна Балабушевич были супругами и вместе работали на исторической кафедре НаУКМА (фото: facebook.com/kmahistory)