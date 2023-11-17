У Києві ветеран звинуватив у шахрайстві волонтерів, які начебто збирали гроші на ЗСУ: деталі

Що відомо про інцидент

"Волонтери-шахраї, які збирають готівку в Києві, тепер використовують тітушок та продовжують дурити людей. Сьогодні з небайдужими громадянами ми навідалися до однієї з точок збору готівки шахрайської організації "Врятуй рідну країну", яку очолює Микола Осаула. Мене, як ветерана, переповнюють емоції, бо за ці декілька годин, що ми були на місці, були погрози, насміхання з поранених військових та тітушки", - пише Симороз.

Представники організації "Врятуй рідну країну" 16 листопада ввечері збирали донати біля станції метро "Героїв Дніпра". Молодики були у формі і заявляли, що кошти йдуть на ЗСУ. Пожертви люди давали готівкою у скриньку.

"По розмові з ними ми дізналися, що вони не служили і, відповідно, вони не мають жодного морального права вдягати мультикам. Ми дізналися, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ. Оскільки це готівка, то облікувати її неможливо, саме тому шахраям так подобаються збори готівки. Далі частина грошей на карман, ну і на ЗСУ трохи. Схема тупа як двері", - додав ветеран.

"Волонтерам" із фонду "Врятуй рідну країну" платять заробітну ставку із донатів громадян (фото: Twitter/Олег Симороз)

Він також зазначив, що пізніше на місце збору донатів приїхали рішали та тітушки. Серед них - Карєн Мелькумов, який раніше вів бізнес в окупованому Криму.

"Він вирішив навіть мені погрожувати. Далі приїхали працівники Оболонського районного управління поліції міста Києва. Вони робили все, але не намагалися встановити шахраїв. Далі приїхав рішала "Дядя Вітя" і його родич Коля Осаула, який є директором цього фонду. З ним приїхали тітушки - тупе бидло, котре насміхалося з мого поранення та служби, розповідали мені, що форму можуть носити всі, а не тільки військові", - розповів Симороз.

Після цього тітушки почали "бикувати", адже зрозуміли, що їх більше і вони сильніші за присутніх там активістів.

Додамо, що пізніше правоохоронці затримали п'ятьох представників благодійного фонду. Поліція кваліфікувала подію як шахрайство. У рамках розслідування поліція перевірить представників волонтерського фонду, а також документи установи.