У Києві висохло відоме озеро, яке колись було повноводним (фото)

Що сталося з озером

За словами чоловіка, зараз озеро дуже зміліло та справляє негарне враження.

"Я колись мешкав на Вєніку та памʼятаю Синє озеро повноводним, файним, у всій динаміці активного життя - з відпочивальниками, що засмагають, бігають у бадмінтон, улаштовують пікніки, бавляться з дітьми, - довкола озера на пагорбах і поміж зелених дерев. Нині озеро суттєво обміліло й справляє гнітюче враження. Людей за старою звичкою довкола багато, але озеро точно вже не те", - написав він.

В Києві висохло озеро Синє (фото: Святослав Шеремет)

Місцеві мешканці збираються на пікет

Місцеві мешканці вже готуються до пікетування КМДА з метою прискорення фінансування очищення джерел, що живлять водойму.

Останнім часом місцеві мешканці готуються до проведення пікетування КМДА з вимогою виділення фінансів на очищення озера та подальше оголошення нового тендера.

Оголошення про проведення акції з'явилося у соцмережах від киянки Світлани Ісаєвої, яка вказала, що озеро повинно живитися природнім шляхом через очищення джерел на дні, із кожним днем ситуація стає все більш критичною.

За кілька днів зібралися десятки небайдужих, які відгукнулися в коментарях та готові приєднатися до пікету біля будівлі міськради.

Зазначимо, що результати досліджень свідчать, що причини його обміління мають природний характер, пов'язаний зі спекотними літніми місяцями, а також впливом забудови на цю територію. Протягом 4-5 років колишнє повноводне озеро абсолютно висохло.