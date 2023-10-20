У Києві відкрився музей біля "Батьківщини-матері". Дивіться, як він зараз виглядає (відео)

20 жовтня в Києві відкрився головного корпусу Музею війни та всієї території Меморіального комплексу. Тепер кияни та гості міста зможуть зблизька роздивитися зміни на монументі "Батьківщина-мати" та обійти всі представлені експонати.

Що можна подивитися в Музеї

Звісно, найперше, що зацікавить усіх відвідувачів, - це тризуб на щиті монумента "Батьківщина-мати". Оскільки за процесом змін на пам'ятці спостерігала вся Україна, кожен охочий зможе оглянути оновлення ближче.

Крім того, на гостей Музею чекає кілька виставкових проєктів. Попри те, що значна частина колекції евакуйована на захід України, музейники все ж змогли створити актуальні для сьогодення виставки.

У відділі "Переозначення" відвідувачі побачать радянський герб, знятий зі щита скульптури "Батьківщина-мати". Охочі зможуть оцінити його габарити та на власні очі побачити, наскільки масштабні роботи було проведено для заміни символіки.

Тепер застарілий герб - частина нашої історії, артефакт, який більше не визначає наше сьогодення.

У Музе (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Виставка "Загроза з неба" має на меті застерегти українців від небезпеки, яку несуть ворожі безпілотники, націлені на сили оборони, цивільні об'єкти.

Разом із тим це чітке нагадування про те, що українські захисники та захисниці потребують новітні засоби виявлення та ураження цілей, серед яких дедалі більшу роль відіграють БпЛА.

На виставці представлено безпілотні літальні апарати різних типів, які використовують російські агресори для розвідки та ураження наземних цілей. Зауважимо, що ця виставка відкриється відбудеться 20 жовтня о 15:00 на другому поверсі головного корпусу Музею.

Проєкт "Наша скарбниця" висвітлює загальнонаціональні соціальні ініціативи та благодійні акції. Серед експонатів можна знайти найдовший прапор України, який 22 січня 2018 року, в День Соборності України, був розгорнутий на Хрещатику.

Унікальною також є карта "Вишивана моя Україна". Перші стібки на ній було зроблено на сході - в місті Торецьк на Донеччині.

До того ж відвідувачі Музею можуть подивитися виставку робіт вуличного художника з Франції Крістіана Ґемі під назвою "Війна в Україні". Тут представлено найновіші роботи митця, які зображують повномасштабну війну в Україні досить емоційно та правдиво.