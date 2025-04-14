У Києві відбувся випускний першого набору Школи відновлення громад

У центрі уваги форуму було підведення підсумків роботи першого набору Школи, напрацювання її учасників, а також бачення подальшого розвитку ініціативи.

"Школа відновлення громад стала прикладом єднання громад, науковців, експертів, бізнесу, донорів навколо головної ідеї розвитку України. Саме єдність допомогла вистояти під час повномасштабного вторгнення і вона тримає Україну зараз. Обʼєднуватись навколо можливостей та заради розвитку - це позиція справжніх відповідальних лідерів. Не конкуренція, а кооперація. Не розділятись через проблеми, а об’єднуватись навколо можливостей. Впевнений, що через сильні громади ми побудуємо сильну Україну", - зазначив мер Маріуполя, співзасновник "Школи відновлення громад" Вадим Бойченко.

У межах події також було презентовано майбутній етап Школи - оновлену програму другого потоку. Вона включає 5 основних модулів, 5 спеціалізованих курсів і новий напрям - "Запит на справедливість". До участі планують долучити 30 громад з усієї України, таким чином навчання охопить 220 муніципальних менеджерів.

Також йшлося про подальший розвиток програми, її значення для процесів відбудови, і роль міжсекторального партнерства у формуванні нової управлінської спроможності на місцях.

​​"Для нас, як для великого бізнесу, важливо, що це була не академічна програма, а дуже прикладна, екосистемна історія. Проєкт показав, що є динаміка на обʼєднання громад, це вже спільнота однодумців. Це найбільш ресурсна, найбільш приземлена, найбільш енергійна інституція. Коли ми говоримо про рух в Європу, реінтеграцію ветеранів, проєкти розвитку - все це неможливо без громади. Це по суті база для всіх великих процесів в Україні. Ми прагнемо, щоб Школа зберегла в собі простір для створення майбутнього, масштабувалася, наповнювалася новими сенсами і стала спроможним, самодостатнім проєктом", - розповіла Наталія Ємченко, членкиня наглядової ради ГО "Маріуполь.Реборн", директорка з комунікацій SCM.

Загалом до навчальної програми першого потоку долучилися 110 представників з 37 громад, які представляють 14 регіонів України. Протягом шести місяців учасники сумлінно вчилися, як правильно спланувати відбудову зруйнованих війною територій: чотири модулі, чотири спецкурси, виїзні воркшопи і два великих форуми. За підсумками пройденої програми учасники презентували "Профілі громади відновлення" - покрокові плани відбудови.

Випускники розповіли про виклики, з якими стикаються щодня, спільну роботу команд і про новий вектор, який дало навчання у Школі. Та головне - про віру в те, що відновлення починається не з наказу згори, а з ухваленого всередині рішення діяти.

"Віра, мислення, планування та комунікації - це ті важливі складові, яких навчила Школа. Вже зараз з цими знаннями ми змінюємо програмні документи в громаді. Тепер є тісний звʼязок з іншими громадами. Відкрили лікарню у Харкові, будуємо будинки для внутрішньо переміщених осіб на Закарпатті. І це лише початок!", - поділився Андрій Юрченко, начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області.

Протягом чотирьох інтенсивних модулів учасники працювали над стратегіями розвитку, економічним відновленням, поверненням людей та залученням ресурсів. У підсумку це 45 лекцій від українських та закордонних спікерів, серед яких викладачі провідних світових вишів, представники міжнародних фінансових та гуманітарних організацій, дипломати, представники міст Європи та Азії.

Освітніми партнерами проєкту стали 7 навчальних закладів, зокрема університет Києво-Могилянська академія, Метінвест Політехніка, а також провідний університет Меріленду та Массачусетський технологічний інститут. Загалом "Школа відновлення громад" обʼєднала 16 міжнародних та національних інституцій.

"Сьогодні не просто день вручення дипломів. Це точка, з якої всі здобуті знання та практичні навички починають працювати на відновлення громад і країни. Школа відновлення громад — це виклик із зірочкою. Бо для нас у Метінвест Політехніці йшлося не просто про теорію, а про передачу реальних інструментів: управлінських навичок, досвіду бізнесу, практики роботи з проєктами. Усе це - для того, щоб громади могли рухатися далі зі своїми стратегіями розвитку і відновлення", - зазначив Вадим Пухальський, керівник департаменту розвитку Метінвест Політехніки.

Форум із нагоди завершення першого набору Школи відновлення громад став не лише підсумком пройденого шляху, а й стартовим майданчиком для нових можливостей. Уже незабаром розпочнеться набір до другого потоку - і ще більше громад зможуть долучитися до навчання, здобути практичні навички та сформувати чітке бачення відновлення своїх міст і сіл.

Нагадаємо, Школа відновлення громад, заснована Асоціацією міст України та ГО "Маріуполь.Реборн", має на меті підготовку муніципальних менеджерів для періоду відновлення. Проєкт реалізується за підтримки Уряду Великої Британії в рамках програми UK International Development та Міжнародного республіканського інституту (IRI Ukraine) у партнерстві з "Метінвест" та SCM. Освітніми партнерами проєкту є Метінвест Політехніка та Національний університет "Києво-Могилянська Академія".