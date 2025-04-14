В Киеве состоялся выпускной первого набора Школы восстановления громад

В центре внимания форума было подведение итогов работы первого набора Школы, наработки ее участников, а также видение дальнейшего развития инициативы.

"Школа восстановления громад стала примером единения громад, ученых, экспертов, бизнеса, доноров вокруг главной идеи развития Украины. Именно единство помогло выстоять во время полномасштабного вторжения и оно держит Украину сейчас. Объединяться вокруг возможностей и ради развития - это позиция настоящих ответственных лидеров. Не конкуренция, а кооперация. Не разделяться из-за проблем, а объединяться вокруг возможностей. Уверен, что через сильные громады мы построим сильную Украину", - отметил мэр Мариуполя, соучредитель "Школы восстановления громад" Вадим Бойченко.

В рамках события также был представлен будущий этап Школы - обновленная программа второго потока. Она включает 5 основных модулей, 5 специализированных курсов и новое направление - "Запрос на справедливость". К участию планируют привлечь 30 громад со всей Украины, таким образом обучение охватит 220 муниципальных менеджеров.

Также речь шла о дальнейшем развитии программы, ее значении для процессов восстановления, и роли межсекторального партнерства в формировании новой управленческой способности на местах.

"Для нас, как для крупного бизнеса, важно, что это была не академическая программа, а очень прикладная, экосистемная история. Проект показал, что есть динамика на объединение громад, это уже сообщество единомышленников. Это наиболее ресурсная, наиболее приземленная, наиболее энергичная институция. Когда мы говорим о движении в Европу, реинтеграции ветеранов, проектах развития - все это невозможно без громады. Это по сути база для всех больших процессов в Украине. Мы хотим, чтобы Школа сохранила в себе пространство для создания будущего, масштабировалась, наполнялась новыми смыслами и стала способным, самодостаточным проектом", - рассказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн", директор по коммуникациям SCM.

Всего к учебной программе первого потока присоединились 110 представителей из 37 громад, представляющих 14 регионов Украины. В течение шести месяцев участники добросовестно учились, как правильно спланировать восстановление разрушенных войной территорий: четыре модуля, четыре спецкурса, выездные воркшопы и два больших форума. По итогам пройденной программы участники презентовали "Профили громады восстановления" - пошаговые планы восстановления.

Выпускники рассказали о вызовах, с которыми сталкиваются ежедневно, совместной работе команд и о новом векторе, который дало обучение в Школе. Но главное - о вере в то, что восстановление начинается не с приказа сверху, а с принятого внутри решения действовать.

"Вера, мышление, планирование и коммуникации - это те важные составляющие, которым научила Школа. Уже сейчас с этими знаниями мы меняем программные документы в громаде. Теперь есть тесная связь с другими громадами. Открыли больницу в Харькове, строим дома для внутренне перемещенных лиц на Закарпатье. И это только начало!", - поделился Андрей Юрченко, начальник Рубежанской городской военной администрации Луганской области.

В течение четырех интенсивных модулей участники работали над стратегиями развития, экономическим восстановлением, возвращением людей и привлечением ресурсов. В итоге это 45 лекций от украинских и зарубежных спикеров, среди которых преподаватели ведущих мировых вузов, представители международных финансовых и гуманитарных организаций, дипломаты, представители городов Европы и Азии.

Образовательными партнерами проекта стали 7 учебных заведений, в частности университет Киево-Могилянская академия, Метинвест Политехника, а также ведущий университет Мэриленда и Массачусетский технологический институт. В целом "Школа восстановления громад" объединила 16 международных и национальных институтов.

"Сегодня не просто день вручения дипломов. Это точка, с которой все полученные знания и практические навыки начинают работать на восстановление громад и страны. Школа восстановления громад - это вызов со звездочкой. Потому что для нас в Метинвест Политехнике речь шла не просто о теории, а о передаче реальных инструментов: управленческих навыков, опыта бизнеса, практики работы с проектами. Все это - для того, чтобы громады могли двигаться дальше со своими стратегиями развития и восстановления", - отметил Вадим Пухальский, руководитель департамента развития Метинвест Политехники.

Форум по случаю завершения первого набора Школы восстановления громад стал не только итогом пройденного пути, но и стартовой площадкой для новых возможностей. Уже вскоре начнется набор во второй поток - и еще больше громад смогут приобщиться к обучению, получить практические навыки и сформировать четкое видение восстановления своих городов и сел.

Напомним, Школа восстановления громад, основанная Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн", имеет целью подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с "Метинвест" и SCM. Образовательными партнерами проекта являются Метинвест Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".