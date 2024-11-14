У Києві відбувся допрем’єрний показ художньої стрічки "Буча"

"Буча" – це фільм про надію на звільнення України, як свого часу було звільнено Київську область.

Головну роль у фільмі зіграв польський актор Цезарій Лукашевич. Також до акторського складу приєдналися В’ячеслав Довженко, Олександр Печериця, Сергій Стрельников та Анастасія Нестеренко.

Офіційним партнером допрем’єрного показу стала компанія VODA UA, яка активно підтримує соціальні проєкти в Україні. Компанія вже є спонсором благодійної організації Superhumans, що займається реабілітацією поранених українців. Підтримка фільму "Буча" стала частиною внеску VODA UA у розвиток культурних і соціальних ініціатив, які зміцнюють Україну.