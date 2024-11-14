В Киеве прошел допремьерный показ художественной ленты "Буча"

"Буча" – это фильм о надежде на увольнение Украины, как в свое время была освобождена Киевская область.

Главную роль в фильме сыграл польский актер Цезарий Лукашевич. Также к актерскому составу присоединились Вячеслав Довженко, Александр Печерица, Сергей Стрельников и Анастасия Нестеренко.

Официальным партнером допремьерного показа стала компания VODA UA, активно поддерживающая социальные проекты в Украине. Компания уже является спонсором благотворительной организации Superhumans, занимающейся реабилитацией раненых украинцев. Поддержка фильма "Буча" стала частью вклада VODA UA в развитие культурных и социальных инициатив, укрепляющих Украину.