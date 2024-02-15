У Києві відбудеться виставка ГОЛОСИ, яка відкриє мультимедійний простір музею "Голоси мирних"

"Виставка ГОЛОСИ - це початок. Це відкриття мультимедійного простору музею "Голоси мирних" офлайн. У партнерстві з одним з кращих історичних музеїв України - Музеєм історії міста Києва. Початок нескінченної розповіді історій мирних, початок фізичного життя музею "Голоси мирних". Який буде розвиватися у взаємодії із аудиторією, набуватиме нових сенсів та вимірів як надійне джерело правди про цю війну", - розповіла Наталя Ємченко, член наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

Відвідувач буде не лише спостерігачем, а й активним учасником виставки. Це вражаючий ефект присутності, завдяки якому кожна історія відчуватиметься глибоко та об'ємно. Відео, аудіо та фізичні артоб’єкти створюватимуть єдиний простір, щоб розкрити з одного боку - трагедію війни, а з іншого - силу та гідність людей, які вистояли попри жахіття.

"Настає момент, коли є сенс підбивати підсумки і формувати дорожню карту. Це можливість для кожного зрозуміти: де ти, хто ти, хто ми? Куди йдемо? Як не втратити надію? Надія є у кожній історії про війну, якою б страшною не була розповідь. І ще: не можна забувати свою історію, дозволяти її викривляти, а росія це робила і робитиме. Музей "Голоси мирних" зберігає історію країни із перших вуст. Виставка ж спрямована на те, щоби правду про зло, яке завдає росія в Україні, знав весь світ", - зазначив Влад Троїцький, продюсер і автор ідеї виставки, засновник GOGOLFEST.

Музей "Голоси мирних" збирає, зберігає та ділиться історіями мирних мешканців України, які постраждали від війни з 2014 року. 100 тисяч історій у музеї - це найбільший у світі архів свідчень українців про російську агресію. Це жива історія країни з перших вуст, цінна складова національної пам’яті, важливе джерело даних для встановлення справедливості. Мультимедійний простір музею - це можливість передати цю інформацію в унікальний спосіб, надати можливість людям доторкнутися до історій, а не лише почути їх.

Мультимедійний простір буде реалізовано у партнерстві з Музеєм історії міста Києва - найбільше музейне об’єднання столиці, яке складається з 9 музеїв-філій. Музей представляє історичні, мистецькі, освітні проєкти та різні аспекти історії, літератури, науки, мистецтва, суспільно-політичного життя міста.

"Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли біль аж ніяк не вщухає, а рани людських доль і досі кровоточать, ми спільно з музеєм "Голоси мирних" покажемо українську трагедію у справжніх історіях людей, які безпосередньо зіштовхнулись з нею. Саме "Голоси мирних" є найбільшим у світі архівом усних історій мирних жителів, які постраждали внаслідок жорстокої війни, що розв’язала росія в Україні ще 2014 року на сході країни. І цією виставкою ми прагнемо надати голос українським героям, аби жоден злочин проти людяності не був забутий, а гнів переродився у нашу силу, заради перемоги і гідного майбутнього для України", - підкреслила Діана Попова, генеральний директор Музею історії міста Києва.

Складовою виставки ГОЛОСИ стане саундінсталяція з об’ємним п’ятиканальним звуком. Саундтрек написала композиторка Яна Шлябанська, використавши справжні голоси героїв музею "Голоси мирних".

Поетично-музичну композицію створює команда акторів "Дах-тріо". У експозиції буде використано вірші Василя Стуса. Відеоряд складатиметься з компіляції документальних кадрів, анімації та відеоарту. У виставці братимуть участь і реальні артефакти воєнного часу, які береже музей.